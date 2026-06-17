Gran final de Cante Como Canta Mamá: una noche inolvidable

Una velada repleta de talento, música y emociones

La gran final de Cante Como Canta Mamá estuvo repleta de talento, melodía, sentimientos y una competencia leal. Al terminar la velada, Sandra Galeano fue declarada la ganadora absoluta de esta edición, conquistando tanto al público como al jurado con su actuación destacada.

La gala fue conducida por las presentadoras Carolina Lanza, Facundo Caballero y Rahiti Rivas, quienes guiaron al público a lo largo de cada instante de esta jornada inolvidable.

El inicio de la gran final

El show se desarrolló en Cascadas Mall, y se llevó a cabo una previa especial antes de que comenzara oficialmente la competencia a las 6:00 de la tarde.

La final arrancó con un impresionante opening protagonizado por las finalistas Yoly Duarte, Sandra Galeano, María José y Milady Vásquez, quienes ofrecieron una actuación llena de energía y talento.

Los duetos que conquistaron al público

La competencia dio inicio con la ronda de duetos. Las primeras en subir al escenario fueron Yoly Duarte y Milady Vásquez, quienes interpretaron Agonía, de Ángela Aguilar y Yuridia, cautivando a todos los presentes.

Posteriormente llegó el turno de María José y Sandra Galeano, quienes interpretaron Cosas del Amor, de Ana Gabriel y Vicky Carr. Su actuación recibió una ovación de gala y terminó convirtiéndose en el dueto ganador de la noche.

Interpretaciones individuales

Llegó entonces el momento de las presentaciones individuales.

Yoly Duarte abrió esta etapa interpretando Abrázame, de Rocío Banquells, obteniendo comentarios positivos por parte del jurado, formado en esta ocasión por el Dr. Emec Cherefant, Shirley Paz y Diana Santos.

Seguidamente, María José interpretó La Reina, de Christina Aguilera, logrando conectar con el público y recibir una cálida respuesta de los asistentes.

Después fue el turno de Milady Vásquez, quien emocionó a todos con su versión del clásico Eclipse Total del Amor.

Finalmente, Sandra Galeano cerró la ronda de interpretaciones acompañada por mariachis, interpretando Cielo Rojo, popularizada por Natalia Jiménez. Su actuación provocó una gran ovación y excelentes críticas por parte de los jueces.

El momento de la verdad

Tras una noche llena de emociones, llegó el instante más esperado: la premiación final.

Cuarto lugar: Milady Vásquez, quien recibió un juego de muebles y un premio en efectivo de L. 10,000.

Milady Vásquez, quien recibió un juego de muebles y un premio en efectivo de L. 10,000. Tercer lugar: Yoly Duarte, ganadora de L. 25,000.

Yoly Duarte, ganadora de L. 25,000. Segundo lugar (Primera Finalista): María José, quien obtuvo un premio de L. 50,000.

María José, quien obtuvo un premio de L. 50,000. Primer lugar y ganadora absoluta: Sandra Galeano, quien se llevó el gran premio de L. 100,000.

Una victoria aún más especial

Sandra Galeano se mostró profundamente agradecida al recibir el título de ganadora. Entre lágrimas y mucha emoción, celebró una noche que quedará marcada para siempre en su memoria

Además de conquistar el primer lugar, Sandra vivió un momento muy especial al reencontrarse con sus padres, a quienes tenía mucho tiempo sin ver. Ellos llegaron de sorpresa para apoyarla y demostrarle su cariño en una de las noches más importantes de su vida.

Hasta la próxima edición

Así concluyó una nueva edición de Cante Como Canta Mamá, un programa que impulsa, respalda y transforma la vida de talentosas madres hondureñas, ofreciéndoles una plataforma para mostrar sus capacidades artísticas.

Gracias por acompañarnos en esta temporada. ¡Nos vemos muy pronto en una nueva edición llena de más talento, emociones y grandes historias por contar!

Nota: Fernando Reyes