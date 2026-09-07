Mbappé ante críticas a su defensa: admite hacerse el loco y asegura que marca más goles

La expectativa por el debut tan aguardado en la fase de grupos de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Inter de Milán dejó una ola de declaraciones de alto impacto en los medios, porque Kylian Mbappé respondió a las críticas sobre su entrega defensiva.

Aspectos clave para entender: Conferencia de prensa candente

Hacerse el desentendido

Conferencia de prensa candente

El delantero francés se presentó ante los medios y encaró con firmeza las preguntas que han rodeado su rendimiento en el terreno de juego, especialmente los señalamientos constantes sobre su escasa implicación defensiva dentro del esquema táctico.

El debate sobre el sacrificio sin balón ha sido una sombra recurrente a lo largo de la carrera de la estrella gala, empleándose como argumento habitual para justificar la falta de títulos continentales a nivel de clubes.

Síguenos en nuestra cuenta de TikTok dando click aquí: HCH Televisión Digital

Esta controversia cobró mayor fuerza en las campañas recientes tras el éxito del Paris Saint-Germain en la máxima competición europea, donde el conjunto parisino basó su propuesta en una presión intensa y colectiva encabezada por atacantes como Ousmane Dembélé.

Al ser consultado directamente sobre esta faceta y la comparación implícita con otros extremos del panorama europeo como el propio Dembélé o el azulgrana Raphinha, Mbappé no dudó en dar un paso al frente con una contundente respuesta.

Lejos de evadir el tema, el atacante blanco defendió su aporte futbolístico y dejó claro que las valoraciones sobre el desempeño de los delanteros suelen ser subjetivas y parciales.

Hacerse el desentendido

“Claro que tenemos que mejorar y es algo natural como jugadores. Yo puedo jugar a hacerme el desentendido y decir que yo meto más goles que ellos y que hago cosas que ellos no hacen, pero es un debate que no tiene fin”, sentenció de forma tajante el internacional francés, marcando diferencias respecto a sus registros frente a la portería rival.

No obstante, el astro madridista reconoció que el colectivo siempre tiene margen de evolución para alcanzar la excelencia en las máximas exigencias del balompié mundial. “Pienso que con el balón tenemos que hacer más cosas mejor y esa es la vida de un equipo de alto nivel”, añadió Kylian Mbappé, enfatizando que la prioridad debe ser el funcionamiento integral del plantel antes que las individualidades.

Por otra parte, la estrella del elenco merengue se refirió a las narrativas que surgieron tras la consecución de la ansi asa UEFA Champions League por parte del PSG tras su salida de la capital francesa.

Quizás te interese leer: Dónde ver los partidos de la UEFA Champions League en Honduras y América

Mbappé desmarcó de forma tajante su salida de los logros continentales de su antiguo equipo, asegurando que analiza el fútbol con criterio y conoce al detalle las razones tácticas de dichos resultados.

El delantero atribuyó gran parte de estas polémicas al constante foco mediático al que está sometido a diario en la capital española. “Es un análisis el hecho de que haya ganado el PSG sin mí y eso no lo puedo cambiar, pero a mí me da un poco igual. Al final, esto muchas veces no son análisis reales, sino que hablar de mí vende mucho”, concluyó con calma de cara al choque frente al conjunto italiano.