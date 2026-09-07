Brasil tenía razón al fabricar su propio caza: mientras sus vecinos compran aviones usados el suyo ya sale de una fábrica nacional

Brasil apostó por capacidad y por tiempo. En lugar de encargar un lote de aviones importados y olvidarse del resto, decidió aprender, fabricar y consolidar una base industrial que no desaparece con la última entrega. Hoy, mientras en la región muchos negocian segunda mano y parches, en Gavião Peixoto un caza con matrícula brasileña avanza por una línea que también es una aula: cada fuselaje es una clase de ingeniería, cada prueba un paso más hacia la autonomía.

Una apuesta de largo recorrido

El programa nació con una idea sencilla y a la vez ambiciosa: traer un caza de última generación, pero también traer la capacidad para sostenerlo, adaptarlo y, con el tiempo, mejorarlo. A través de una asociación con un proveedor de primer nivel, Brasil negoció transferencia de tecnología, formación de ingenieros y montaje en territorio nacional.

No fue una decisión de corto plazo ni de marketing. Fue un proyecto de Estado con hitos, cronogramas y una cadena de suministros creciente. “No se compra defensa, se construye capacidad”, repiten en la industria, subrayando que el valor está tanto en el avión como en el know-how que queda en casa.

Fábrica, talento y soberanía

Montar una línea final es mucho más que atornillar piezas. Implica dominar procesos, certificar proveedores, calificar materiales y escribir software que respira dentro de la cabina. Significa que el mantenimiento profundo, las actualizaciones de sensores y la integración de armas pueden planearse sin pedir permiso ni esperar un turno en otro continente.

La soberanía no es un eslogan, es una agenda: tener control sobre la configuración, sobre la seguridad de la información y sobre los ciclos de apoyo de vida. “El verdadero retorno es el conocimiento acumulado”, dicen en los talleres, donde un joven técnico asimila en meses lo que antes tardaba años.

El vecindario y el atajo de lo usado

En el entorno regional abundan las compras de segunda mano, con sus lógicas y sus límites. Algunos países buscan reemplazos rápidos y asequibles: flotas que llegan modernizadas, con horas remanentes y paquetes de soporte convenientes. Es una opción razonable para presupuestos tensos y necesidades urgentes.

Pero el atajo tiene costes ocultos: dependencia de repuestos escasos, ciclos de actualización ya cerrados, y menos margen para aprender haciendo. Chile, por ejemplo, profesionalizó su operación con plataformas probadas; Argentina evaluó células F-16 de origen europeo; otros vecinos estiran aviones veteranos con mantenimiento cada vez más complejo. Sirve para cubrir el hueco, no para construir la escalera.

Lo que ya rueda en Brasil

La línea brasileña no es una maqueta, es una realidad que entrega unidades a la Fuerza Aérea y alimenta una fase de pruebas con pilotos e ingenieros locales. El primer contrato, de tres decenas largas de aeronaves, incluye entrenamiento, simuladores y un ecosistema de soporte que arraiga en las empresas del país.

Cada avión que sale del hangar lleva más contenido nacional que el anterior: arneses, estructuras, software de misión y elementos de aviónica firmados por equipos locales. Esa curva de aprendizaje no se mide solo en porcentajes; se mide en la confianza de poder abrir una caja negra y entenderla sin traductor.

Efectos que multiplican valor

El programa empuja a decenas de pymes tecnológicas, desde mecanizado de alta precisión hasta electrónica de potencia y ensayos no destructivos. El derrame no se queda en la pista: contamina positivamente a la aviación civil, a la industria de defensa terrestre y a empresas de software crítico.

Más y mejores empleos calificados

calificados Certificaciones internacionales para proveedores

para proveedores Transferencia de métodos y herramientas digitales

y herramientas digitales Mayor poder de negociación en compras futuras

en compras futuras Capacidades de MRO que también atienden a terceros

La tecnología que importa, aquí

Los bloques que hacen moderno a un caza —sensores avanzados, guerra electrónica, enlaces de datos y fusión de información— están entrando en la cultura de ingeniería nacional. Con ellos llegan prácticas de seguridad, pruebas en vuelo rigurosas y una mentalidad de ciclo de vida que piensa en décadas, no en mandatos.

“Mejorar un avión durante 30 años exige tener llaves, no solo manuales”, comenta un veterano de la línea, resumiendo por qué la fábrica es también una escuela. Cuando el próximo estándar de software llegue, habrá manos capaces de integrarlo sin mirar el reloj de otro país.

Puertas que se abren hacia afuera

Con una línea activa y un tejido industrial robusto, Brasil puede ofrecer algo más que aviones: puede ofrecer soporte, formación y una ruta de crecimiento a países que quieran saltar del paquete cerrado al aprendizaje compartido. El financiamiento local y la cercanía logística hacen el resto, en una región donde el tiempo de inactividad pesa tanto como el precio de lista.

No todos necesitan lo mismo, ni todos pueden seguir el mismo camino. Pero haber construido la opción local da a Brasil una ventaja que no se compra en un catálogo. Es una inversión que madura con cada vuelo de prueba, con cada panel remachado y con cada joven que vuelve del simulador con más preguntas que respuestas. Porque así crece una industria: volando alto, pero con los pies en el taller.