Mauricio Dubón se corona campeón con los Bravos de Atlanta en la MLB: orgullo catracho

El pelotero hondureño Mauricio Dubón se alzó campeón con los Bravos de Atlanta, y así volvió a inscribir una página dorada en la historia del deporte centroamericano, tomando parte de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

Lo que debes saber: Campeón del Este

Haciendo más grande su historia

Campeón del Este

El utility sampedrano se coronó campeón con los Bravos de Atlanta tras triunfar en el título divisional de la Liga Nacional, marcando así su primer gran logro colectivo vistiendo la franela de la franquicia de Georgia.

El pelotero catracho celebró a lo grande junto a sus compañeros en el vestuario, dando lugar al tradicional festejo con champagne y cerveza. Dubón, quien llegó a la organización para aportar su versatilidad defensiva y solvencia en el bateo, se mostró sumamente emocionado por alcanzar esta importante meta en la temporada regular de la Gran Carpa.

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Durante la campaña, el hondureño desempeñó un rol crucial dentro del esquema táctico del conjunto. Su capacidad para cubrir múltiples posiciones tanto en el cuadro interior como en los jardines le permitió sumar turnos al bate decisivos y aportar solidez en los momentos más complejos del calendario, ganándose el respeto de la afición y del cuerpo técnico.

Haciendo más grande su historia

Este logro añade otro hito a la destacada trayectoria del sampedrano en las Grandes Ligas. Después de etapas previas con clubes como los Gigantes de San Francisco y los Astros de Houston, Dubón continúa consolidando su estatus como uno de los referentes más importantes del deporte hondureño en el extranjero.

La consecución de este campeonato de división no solo llena de orgullo a la afición catracha, sino que posiciona a los Bravos de Atlanta como uno de los serios aspirantes para avanzar con firmeza en la postemporada. El desempeño del catracho ha sido motivo de celebración en todo el país, donde se sigue de cerca cada una de sus participaciones.

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Con la mirada puesta en las siguientes rondas de los playoffs, Mauricio Dubón y los Bravos de Atlanta buscarán mantener el ritmo competitivo con el objetivo de llegar hasta la Serie Mundial. El jugador catracho reafirma así su compromiso de seguir dejando en alto la bandera de Honduras en el mejor béisbol del mundo.

Cabe señalar que este fin de semana el catracho llegó a Houston porque los Bravos jugaron tres partido en la ciudad, donde barrieron la serie 0-3 con los partidos del viernes, sábado y hoy domingo.

Sin embargo, más allá de eso, el 18 de septiembre cuando llegó fue recibido con un amor que puso la piel chinita a Dubón y a todos los catrachos que observaron como el sampedrano era recibido con respeto por uno de sus exequipos en la MLB.

¡Eres grande Mauricio Dubón!