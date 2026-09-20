IHTT responde al rector Odir Fernández ante el conflicto por el transporte gratuito de los estudiantes de la UNAH

Tras las declaraciones recientes del rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el Dr. Odir Fernández, acerca de la continuidad del servicio de transporte gratuito para los estudiantes universitarios, la Junta Directiva del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) difundió un comunicado oficial para fijar su posición institucional al respecto.

En el texto, el IHTT afirma reconocer la relevancia social del beneficio proporcionado por la casa de estudios más destacada y asegura que no se opone a su continuidad. Sin embargo, la entidad reguladora puntualizó que la controversia se centra en las condiciones operativas y en el cumplimiento de los artículos 50 y 51 de la Ley de Transporte Terrestre, los cuales regulan las estaciones y las autorizaciones para el transporte especial de estudiantes.

La institución gubernamental, por su parte, rechazó que las atribuciones de supervisión constituyan una acción en contra del sector estudiantil y sostuvo que su objetivo es garantizar que el servicio opere dentro del marco legal de seguridad. El IHTT reiteró su disposición de mantener canales de diálogo y coordinación técnica con las autoridades de la UNAH para acordar esquemas de movilidad que se apeguen a la normativa vigente.