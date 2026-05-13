Mascherano aporta su versión sobre la salida de Messi de Inter Miami

Por: Gabriela Raudales

Javier Mascherano habló por primera vez sobre Lionel Messi tras la polémica salida del Inter Miami. En un acto celebrado en México, el exentrenador señaló que el capitán argentino “siempre luce en buena forma”, aludiendo a su estado físico y a su rendimiento dentro del campo. Sus palabras llegaron semanas después de su renuncia al club, la cual fue oficialmente justificada por motivos personales, aunque un informe de The Athletic señaló tensiones internas y discusiones entre los jugadores en el vestuario, destacando una relación muy estrecha con Messi caracterizada por debates intensos pero muy comunes entre ambos.

Mascherano también expresó su deseo de que la selección argentina pueda revalidar su título en el Mundial 2026 y dejó abierta la posibilidad de emprender un proyecto como entrenador en la Liga MX en algún momento. Asimismo, se recordó que bajo su mando Inter Miami conquistó la MLS Cup 2025 y ya circulan nombres como Xavi Hernández, Marcelo Gallardo y Hernán Crespo como posibles sustitutos para tomar las riendas.