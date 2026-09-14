Más de 2,000 desplazados llegan a Yibuti por el avance hutí en Yemen

La cifra de personas que han dejado Yemen para buscar refugio en Yibuti debido a la ofensiva de los rebeldes hutíes en Bab al-Mandeb superó las 2.000, informó este domingo la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

«Más de 2.000 personas que huyen de los enfrentamientos en Yemen han llegado a las costas de Yibuti», afirmó la agencia de Naciones Unidas dedicada a la gestión migratoria en su cuenta de X.

«Con colaboración de las autoridades y de nuestros asociados, la OIM ofrece ayuda inmediata en Obock: agua, raciones calientes y traslado para los más vulnerables. Se requiere mayor apoyo», añadió la OIM.

A última hora del sábado, el ministro de Economía y Finanzas de Yibuti, Ilyas Moussa Dawaleh, había indicado que al menos 1.400 personas arribaron a la ciudad costera de Obock en un periodo de 24 horas.

El ministro publicó un vídeo en sus redes sociales en el que mostraba cómo las embarcaciones de desplazados eran rescatadas por la Marina Nacional, la Guardia Costera y los servicios de emergencia de Yibuti, tras quedarse sin combustible.