Daniel Maldini habría dado positivo por alcohol tras sufrir un accidente de tráfico en Milán

El atacante del Cagliari y heredero de la saga Maldini, Daniel Maldini, dio positivo por alcohol tras un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada del domingo en la ciudad de Milán.

Lo esencial que conviene conocer ¡Con un nivel de alcohol muy alto!

Pruebas toxicológicas adicionales en curso

Con un nivel de alcohol extremadamente alto

Tras el accidente, en el que participaron seis personas, el futbolista dio positivo en la prueba de alcoholemia, lo que motivó la retirada inmediata de su permiso para conducir.

El incidente ocurrió alrededor de las 5:15 horas en la vía Caracciolo, al norte de la ciudad. Maldini iba al volante de un Porsche Carrera 4 cuando colisionó con otro automóvil y terminó impactando contra un coche estacionado.

El joven delantero de 24 años fue trasladado por precaución al hospital Fatebenefratelli; pasó unas horas allí y recibió el alta al no presentar lesiones de gravedad.

Síguenos en nuestra cuenta de TikTok haciendo clic aquí: HCH Televisión Digital

La Policía Local sometió al deportista a dos pruebas de alcoholemia que midieron 0.91 y 0.89 gramos por litro, superando el límite legal vigente en Italia (0.5 g/l). En consecuencia, las autoridades le retiraron la licencia de conducción e iniciaron las diligencias administrativas y penales pertinentes.

Pruebas toxicológicas adicionales en curso

Además del registro de alcohol, se solicitaron análisis toxicológicos complementarios para descartar o confirmar la ingesta de otras sustancias, y los análisis de laboratorio siguen pendientes. Ni el futbolista ni el club han emitido comunicados oficiales sobre el avance de la investigación.

Quizás te interese leer: A pesar del respaldo de Paolo Maldini, Andrea Pirlo queda descartado en la lucha por dirigir a la selección italiana

Este hecho llega tras una destacada actuación del propio Maldini, que horas antes convirtió desde el punto de penal para otorgarle la victoria al Cagliari frente al Atalanta en la Serie A. Daniel encarna la tercera generación de la célebre dinastía futbolística iniciada por su abuelo Cesare y continuada por su padre Paolo.