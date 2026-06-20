Marruecos vence a Escocia gracias a un golazo de Ismael Saibari al minuto 2

Marruecos tomó la delantera en forma rápida frente a Escocia durante la primera mitad del encuentro de la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026, celebrado el viernes 19 de junio en el Boston Stadium de Foxborough, Massachusetts.

El responsable del gol fue Ismael Saibari, quien en el minuto 1 consiguió el tanto más veloz del torneo hasta ese momento, gracias a un remate contundente que superó al portero Angus Gunn tras una secuencia de toques consecutivos.

El tanto se produjo antes de cumplir un minuto de juego: Saibari remató con potencia tras una serie de pases cortos de un lado a otro que dejó descolgada a la defensa escocesa. Con esa apertura, los Leones del Atlas saltaron provisionalmente a la cima del grupo, condicionando desde el inicio el desarrollo del encuentro.

Con ese tanto, Saibari sumó su segunda diana en el Mundial, tras el tanto que marcó en el estreno ante Brasil en el MetLife Stadium. El futbolista, que milita actualmente en el PSV Eindhoven, estaría a punto de cerrar su fichaje por el Bayern Múnich para la próxima campaña. El pasado jueves 18 de junio se anunció que superó los exámenes médicos del club bávaro, por lo que la transferencia podría hacerse oficial en pocos días.

Así se llevó a cabo el primer tiempo

A lo largo de los primeros 45 minutos, Marruecos dominó con claridad. El control de la posesión superó el 65% y la presión alta, orquestada por Ayyoub Bouaddi en la recuperación y la movilidad de Achraf Hakimi y Brahim Díaz por las bandas, mantuvieron a Escocia acorralada en su parte defensiva durante buena parte de la primera mitad. También se destacaron los desbordes de Neil El Aynaoui y Azzedine Ounahi por la banda derecha y sus disparos desde el borde del área, aunque carecieron de puntería.