Guatemala presenta ante la CIJ sus argumentos sobre la soberanía de los cayos Zapotillos en la disputa Belice-Honduras

La República de Guatemala, actuando como Estado interviniente no partícipe, ha presentado en este día su Declaración Escrita en el caso “Soberanía sobre los cayos Zapotillos/Sapodilla Cayes (Belice c. Honduras: intervención de Guatemala)” ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la principal instancia judicial de las Naciones Unidas.

La mencionada Declaración Escrita se entregó conforme al Artículo 85(1) del Reglamento de la Corte y dentro del plazo establecido para tal efecto, es decir, el 19 de junio de 2026. Es pertinente señalar que la CIJ había fijado inicialmente el 19 de mayo como fecha límite, pero ese plazo fue prorrogado a solicitud de Honduras.

En sus argumentos escritos, Guatemala informa a la Corte sobre la magnitud de sus intereses jurídicos vinculados a los Cayos Zapotillos y describe las diversas vías mediante las cuales la Corte podría salvaguardar esos intereses.

Cabe enfatizar que, conforme al Artículo 53(2) del Reglamento de la Corte y a la normativa interna de Guatemala, el contenido de la Declaración Escrita y sus materiales conexos deberá permanecer confidencial hasta que la CIJ decida lo contrario, ya sea en el momento de la apertura del procedimiento oral o en una fecha posterior.

El 21 de septiembre de 2026 es la fecha límite para que Belice y Honduras presenten sus observaciones escritas sobre los argumentos presentados por Guatemala, si así lo decidieran. Posteriormente, la Corte señalará la fecha para las audiencias públicas sobre el fondo de la controversia.

El Gobierno de Guatemala reitera su compromiso con la solución pacífica de controversias y el derecho internacional en la protección de su integridad territorial y su soberanía.