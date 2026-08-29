Marlon Ochoa: Cerimedo impulsa al Partido Nacional a rechazar un recuento voto por voto

Marlon Ochoa, antiguo asesor del Consejo Nacional Electoral (CNE) a quien se le impuso un juicio político, fue entrevistado en Canal Red América, donde volvió a rememorar el proceso electoral ocurrido en noviembre pasado.

“El papel de Cerimedo lo sitúa como un emisario, un filibustero electoral ligado a Donald Trump. Él estuvo al frente del bunker desde el que se anunció una proyección que dio por ganadora la candidatura cachureca.”

Ochoa, fue preguntado sobre el papel que cumplió Fernando Cerimedo en las elecciones hondureñas. El principal asesor político de Nasry Asfura se halla ahora detenido, acusado de intentar asesinar a su expareja.

“En uno de los audios que me entregaron de forma anónima, Cerimedo ordena al Partido Nacional no aceptar un recuento voto por voto”, comentó Marlon.