Luis Redondo responsabiliza a Nacional y Liberal por la crisis de la ENEE

El exmandatario del Congreso Nacional, Luis Redondo, compartió en sus redes sociales un extenso pronunciamiento en el que cuestiona la configuración actual del sector energético hondureño y defiende las decisiones tomadas durante su gestión para conservar el control estatal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Redondo afirmó que el debate sobre el porvenir energético del país debe situarse en la soberanía nacional, la transparencia y la protección de los activos estratégicos del Estado.

En su mensaje, el exfuncionario insistió en que desde hace años advirtió sobre los riesgos de las reformas que desmembraron la ENEE en sociedades mercantiles subsidiarias. Subrayó que ese modelo podría facilitar procesos de privatización gradual de infraestructuras consideradas estratégicas, como represas, líneas de transmisión y subestaciones, siguiendo experiencias que, a su juicio, han generado resultados negativos en otros países de la región.

Redondo también cuestionó los contratos de generación eléctrica aprobados durante gestiones anteriores, señalando directamente a las mayorías legislativas del Partido Nacional y del Partido Liberal. Afirmó que muchos de estos acuerdos se aprobaron mediante procedimientos que describió como irregulares y que hoy siguen representando una pesada carga financiera para la ENEE y para el Estado hondureño.

Asimismo, el ex presidente del Legislativo pidió una mayor transparencia en torno a las obligaciones financieras de la estatal eléctrica. Aunque respaldó la publicación de los principales deudores de la ENEE, insistió en que la ciudadanía también tiene derecho a conocer quiénes reciben pagos millonarios de la empresa, cuánto se les adeuda, bajo qué contratos operan y cuáles mantienen demandas contra el Estado hondureño ante instancias internacionales.

En su publicación, Redondo también planteó interrogantes sobre la participación de inversionistas extranjeros en proyectos energéticos vinculados a estructuras posteriormente relacionadas con investigaciones por corrupción, narcotráfico y lavado de activos. Además, sostuvo que la lucha contra estos delitos debe involucrar tanto a las instituciones nacionales como a los actores internacionales que participaron en la promoción de inversiones en el sector.

Finalmente, el exfuncionario aseguró que la crisis financiera de la ENEE tiene su origen en decisiones políticas tomadas años atrás y exhortó al Ministerio Público a investigar integralmente la aprobación de contratos energéticos cuestionados. Redondo concluyó que la energía debe seguir siendo un instrumento al servicio del desarrollo nacional y no convertirse en un mecanismo para beneficiar intereses particulares en detrimento del pueblo hondureño.