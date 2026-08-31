Mariano Navone alcanza la hazaña de su vida al vencer a Novak Djokovic en el US Open 2026

El circuito del tenis vivió una gesta inolvidable sobre el cemento neoyorquino cuando el argentino Mariano Navone dejó fuera a Novak Djokovic en la primera ronda del US Open 2026.

Lo que debes saber: Resultado inesperado

¿Fin de una era?

Resultado sorpresivo

El tenista sudamericano protagonizó la mayor sorpresa de la jornada en la pista del estadio Arthur Ashe al vencer en cinco sets muy disputados, con parciales de 7-6 (7/5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.

El duelo, que se extendió por cuatro horas y 36 minutos de intensidad, arrancó con Navone completamente concentrado y preciso desde el fondo de la pista. El bonaerense se llevó el primer set en un tie-break ajustado, demostrando desde temprano que no se dejaría intimidar por la jerarquía del rival ni por los 24 títulos de Grand Slam que ostentaba Djokovic.

No tardó en aparecer la experiencia de Djokovic, que se apoyó en su jerarquía y en la regularidad de su servicio para dar la vuelta a la contienda, imponiéndose en los dos siguientes parciales con tiros precisos desde su fondo y una gestión de puntos que pareció encaminar la historia a su favor.

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La historia dio un giro drástico en la cuarta manga cuando las complicaciones físicas comenzaron a golpear al balcánico de 39 años. Debilidad, vómitos, calambres recurrentes y un dolor intenso en la espalda y el hombro redujeron drásticamente su movilidad, situaciones que el argentino supo reconocer y castigar con devoluciones profundas y cambios de ritmo.

Aprovechando el desplome físico de su rival, Navone encadenó una contundente racha de ocho juegos seguidos entre el cierre del cuarto parcial y el inicio del decisivo, aumentando la presión y manteniendo la iniciativa con un juego agresivo y una mentalidad firme que lo llevó a sellar la victoria.

¿Fin de una era?

La derrota representó un golpe histórico para Djokovic, quien rompió una racha invicta en debuts de torneos de Grand Slam que se remontaba al año 2006. En la rueda de prensa posterior al partido, un Djokovic visiblemente frustrado admitió que detestó cada segundo en la cancha al sentir que su cuerpo se iba desmoronando a medida que transcurrían los minutos.

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Por su parte, el joven bonaerense de 25 años celebró con emoción el logro más importante de su carrera profesional al dejar fuera al jugador que más veces ha levantado torneos grandes en la pista central de Nueva York.

Con la frente en alto y el aplauso de miles de aficionados, Navone avanzó a la segunda ronda del US Open 2026, dejando plasmado uno de los capítulos más memorables del tenis sudamericano en tiempos recientes.