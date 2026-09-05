Marco Rubio emprende gira por Sudamérica y visitará Colombia, Ecuador y Perú la próxima semana para reunirse con sus presidentes

4 de septiembre de 2026

El titular de la Secretaría de Estado de EE. UU., Marco Rubio, emprenderá la próxima semana una misión diplomática que lo llevará a tres naciones fundamentales de la zona andina: Colombia, Ecuador y Perú.

Conforme a lo difundido por fuentes oficiales, Rubio mantendrá reuniones bilaterales de alto nivel con los jefes de Estado de la región: Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia; Daniel Noboa, mandatario de Ecuador; y Keiko Fujimori, presidenta de Perú.

Entre los puntos centrales de la agenda se contemplan prioridades de la política exterior de Estados Unidos, como la cooperación en seguridad transnacional, planes coordinados para combatir el narcotráfico, impulso del intercambio comercial y el fortalecimiento de los lazos diplomáticos en la región hemisférica.

Edwin Rolando Amaya

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