Detienen a un policía señalado por la muerte violenta de un miembro de la Fuerza Naval en Tegucigalpa

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en coordinación con la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, informó sobre la detención de Emilia Fernanda Rodríguez, miembro activo de la Policía Nacional, señalada en la investigación por la muerte violenta de Waldina Mejía Valle, integrante de la Fuerza Naval de Honduras.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 31 de agosto, ambas mujeres se trasladaron en motocicleta hasta el sector de Nueva Aldea, donde se habría registrado una discusión. Según los elementos recabados, Rodríguez habría utilizado su arma de reglamento para disparar en dos ocasiones contra Mejía Valle. La víctima fue trasladada al Hospital Escuela Universitario, donde posteriormente falleció a causa de las heridas.

El análisis balístico realizado por especialistas de la ATIC estableció que los casquillos encontrados en la escena fueron percutidos por el arma de reglamento que portaba la ahora detenida. La investigación continúa activa para esclarecer completamente el caso y determinar las responsabilidades correspondientes, mientras la detenida permanece a disposición de la autoridad judicial y goza de la presunción de inocencia.