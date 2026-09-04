Marcelo Gallardo y el posible contrato con la selección ecuatoriana: todos los detalles

Marcelo Gallardo está a un paso de convertirse en el próximo entrenador de la selección de Ecuador, tras haber cerrado un acuerdo total en el plano deportivo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ya existe un entendimiento completo en lo deportivo y solo quedarían algunos detalles económicos para formalizarlo y realizar la presentación oficial.

Marcelo Gallardo está a un paso de ser el nuevo entrenador de la selección de Ecuador, tras un acuerdo total en el plano deportivo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Existe un acuerdo total respecto al plano deportivo y restarían detalles desde lo económico para formalizar todo y realizar la presentación oficial.

“Está confirmado que está a un paso. Hay acuerdo en lo deportivo. Se discutieron aspectos económicos, pero lo deportivo está resuelto. Salvo una catástrofe, Gallardo será el DT”, mencionó Merlo, quien además precisó que el presidente de la FEF, Francisco Egas, tenía previsto regresar a la brevedad a su país pero se demoró un poco más de la cuenta para allanar el camino para la firma.

Gallardo protagonizó sus últimas apariciones mediáticas durante la cobertura del Mundial 2026, en el que fue comentarista de la cadena ESPN. En medio del certamen, se despidió por cuestiones personales y espantó los rumores que lo vinculaban a la selección uruguaya: “Me preguntaron adónde iba: no voy a ningún lado. Tengo compromisos asumidos de antes de venir acá y tengo que responder. No es que me voy a dirigir a algún lugar, nada que ver. Lo explico para que no se genere ninguna falsa expectativa”.