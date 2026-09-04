Embajador Flores Bermúdez solicita al presidente Trump trabajar de forma ordenada para evitar la llegada abrupta de hondureños retornados

El embajador de Honduras en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez, instó al presidente Donald Trump a que las dos naciones actúen de forma coordinada ante la eventual llegada masiva de hondureños retornados.

El diplomático se refirió particularmente a la situación del Estatus de Protección Temporal (TPS), luego de que Estados Unidos descartara una solicitud de Honduras para conceder un periodo adicional de protección a los beneficiarios.

El embajador expresó su agradecimiento a Estados Unidos por haber acogido durante más de dos décadas a miles de hondureños beneficiarios del TPS, pero reconoció que la política migratoria de la gestión Trump se ha caracterizado por una postura más estricta.

“Con relación al TPS tuvimos una expresión de agradecimiento a Estados Unidos por haber albergado por más de 20 años a miles de hondureños”, manifestó el embajador.

Flores Bermúdez señaló que la posición del presidente Trump en materia migratoria no resulta inesperada, debido a que ya había planteado durante su campaña y su primera administración una política de mayor control migratorio.

“Todos sabemos que el tema migratorio para Trump ha tenido mano dura y lo hemos visto desde su primera administración y promesas de campaña, es imposible que haya una variación”, afirmó.

Ante este panorama, el embajador advirtió sobre las dificultades que podría enfrentar Honduras si se produce un retorno masivo y repentino de compatriotas desde Estados Unidos.

“No puede un país como Honduras recibir a miles de hondureños que pueden ser deportados masivamente”, expresó.

Por ello, pidió a las autoridades estadounidenses mantener una coordinación con el Gobierno hondureño para establecer mecanismos que permitan una repatriación ordenada y evitar que los retornos desencadenen una crisis social y económica.

“Pedimos trabajar juntos para evitar problemas entre los compatriotas”, enfatizó Flores Bermúdez.