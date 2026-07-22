Marc Anthony y Nadia Ferreira dan la bienvenida a su hija; la familia se amplía con una nueva integrante

La espera terminó y la alegría se apoderó de la familia de Marc Anthony y Nadia Ferreira, quienes confirmaron el nacimiento de su primera hija en común. La pareja comunicó la noticia conmovida a sus seguidores, llenando las redes de mensajes de afecto y felicitaciones por este nuevo capítulo que inician como padres.

El célebre cantante puertorriqueño y la modelo paraguaya habían aguardado con gran ilusión la llegada de la pequeña, después de anunciar el embarazo en una fecha especialmente significativa para ellos. A partir de entonces, ambos fueron compartiendo algunos pormenores de este proceso, dejando entrever la emoción que les provoca convertirse en padres juntos.

Aunque han decidido mantener varios detalles del alumbramiento en privado, como el nombre de la bebé y otros pormenores, la pareja dejó ver la inmensa alegría que representa para ellos la llegada de su hija.

¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony?

Para Marc Anthony, esta nueva integrante se suma a una familia ya numerosa, pues el artista es padre de otros siete hijos. El intérprete de éxitos como “Vivir mi vida” y “Flor pálida” inicia así una nueva etapa personal, combinando su destacada carrera musical con su labor como padre.

Uno de los mejores momentos de Nadia Ferreira

Nadia Ferreira, por su parte, también atraviesa uno de los hitos más importantes de su vida, al ver cumplido su sueño de abrazar la maternidad. La exreina de belleza ha recibido muestras de cariño de sus seguidores, quienes han estado al lado de la pareja desde el anuncio de su relación, su boda y ahora la llegada de su bebé.

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Uno de los mejores momentos de Nadia Ferreira

El nacimiento de la pequeña llega tras una historia de amor que comenzó desde la admiración mutua y que se consolidó con su matrimonio en 2023, celebrado con una gran ceremonia a la que asistieron importantes figuras del mundo del entretenimiento.

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Ahora, Marc Anthony y Nadia Ferreira disfrutan de esta nueva etapa familiar, mientras sus fanáticos esperan conocer más detalles de la bebé que llegó para llenar de alegría su hogar.