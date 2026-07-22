Investigación sobre supuestos requerimientos y pactos oscuros que podrían impedir que salga a la luz

La defensora de los derechos humanos, Dina Meza, sostiene que existe un supuesto requerimiento fiscal ya preparado contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, pero afirmó que este no ha sido presentado por presuntos “pactos oscuros” que, según ella, vendrían frenando el progreso del caso.

Según Meza, el Ministerio Público ya habría recibido el informe pericial relacionado con las denuncias por posibles ataques a la libertad de prensa y de expresión. Por ello, cuestionó que, a pesar del tiempo transcurrido, aún no se adviertan acciones concretas contra ese miembro de la institución castrense.