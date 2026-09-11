Marathón y Alajuelense empatan 2-2 y complican la clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana

El conjunto hondureño del Marathón no logró sostener la ventaja frente a la Liga Deportiva Alajuelense, equipo de Costa Rica, que consiguió igualar en un angustioso 2-2 este jueves, en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

La escuadra ‘tica’ sorprendió al Marathón con un tanto temprano, apenas al minuto dos, anotado por Anthony Hernández tras un pase desde la derecha de Celso Borges.

Ese gol visitante golpeó al Marathón y desató su respuesta: el conjunto hondureño asumió el control del juego y empató a los diez minutos tras una rápida secuencia de contragolpes; la conquista, obra del colombiano Yairo Moreno, se logró mediante un tiro libre que dejó otra gran postal en el ángulo.

La precisión de Moreno resultó invulnerable para el portero de la Liga, el uruguayo Washington Ortega, quien quedó exhaustivamente exigido por los ataques del Marathón a lo largo del choque.

Con la dirección técnica del argentino Silvio Rudman, el Marathón dominó la mayor parte del encuentro y superó a su rival en la dinámica del juego; no obstante, en los minutos finales el club costarricense aumentó su riesgo y consiguió rescatar el partido al minuto 85.

En una salida para evitar el segundo gol del Marathón, Ortega chocó con su defensa Ronald Matarrita y debió recibir asistencia médica.

Cuatro minutos después se recuperó y siguió tapando remates del conjunto catracho, que contó con el respaldo de más de 10.000 espectadores que llenaron el Estadio Francisco Morazán, de San Pedro Sula, al norte de Honduras.

El ‘Monstruo Verde’ del Marathón presionó a la Liga Deportiva Alajuelense y dejó al equipo visitante desbordado por el ritmo veloz que impuso el conjunto local.

Lo mostrado por el Marathón en la primera mitad no hizo justicia ante el actual tricampeón de la Copa Centroamericana, que intentaba hacer daño con las incursiones de Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.

La segunda etapa también fue favorable al Marathón, que al minuto 49 se adelantó 2-1 con un cabezazo de Damín Ramírez, tras pase de Yairo Moreno.

Las escasas aproximaciones de la visita, antes del 85, no representaron mayor peligro para la defensa y la portería defendida por Jonathan Rougier, aunque al minuto 65 la visita golpeó en el poste derecho, lo que podría haber supuesto el empate, en un partido dirigido por el árbitro salvadoreño Jaime Herrera.

Los minutos finales se volvieron más parejas y al 85 la Liga Deportiva Alajuelense logró arrebatarle el triunfo al Marathón con un gol de Ángel Zaldívar.

Con este empate, el Marathón queda obligado a ganar como visitante en el partido de vuelta, programado para el 17 de septiembre.