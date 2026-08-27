Marathón se impone 3-0 a Real Estelí y avanza a los cuartos de la Copa Centroamericana de CONCACAF

El conjunto hondureño Marathón logró una contundente victoria por 3-0 este miércoles frente al Real Estelí de Nicaragua, en un duelo correspondiente al grupo B, y se ganó el pase a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Durante los primeros 15 minutos, el Real Estelí manejó mejor el desarrollo del encuentro, generando dos acercamientos claros al área del Marathón, siendo la segunda llegada un derechazo ligeramente desviado de Josué Quijano hacia la portería defendida por Jonathan Rougier.

Con la obligación de vencer, el Marathón comenzó a mostrar carácter y al minuto 21 la defensa del Estelí impidió que el argentino Brian Farioli anotara, enviando la pelota a saque de esquina.

En el minuto 34, el guardameta del Real Estelí, John Faust, le negó un remate con la pierna izquierda al atacante Carlos Argueta, del Marathón.

El conjunto hondureño, que llegaba a la cita con siete puntos, se adelantó al minuto 42 mediante un gol del argentino Brian Farioli, que con un potente remate de pierna izquierda batió a Faust.

El descanso los encontró con la ventaja parcial para Marathón.

En la segunda mitad, el equipo catracho salió más decidido a sentenciar el encuentro y al minuto 53 aumentó la pizarra a 2-0 con un cabezazo de Javier Arriaga, al rematar un balón proveniente de un saque de esquina ejecutado por Farioli.

Desde el minuto 79 el Real Estelí, que se quedó con seis puntos, quedó con diez hombres por la expulsión de E. Castillo, quien había ingresado al campo en el 52 por Víctor Casado.

Marathón aprovechó la superioridad numérica y al minuto 90, Moreno, quien había ingresado al 87, selló el 3-0 definitivo para confirmar la clasificación.