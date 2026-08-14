Marathón derrota 3-0 a Antigua GFC y lo elimina de la Copa Centroamericana

Antigua GFC quedó fuera de la Copa Centroamericana 2026 tras perder 0-3 frente a Marathón de Honduras en el estadio Pensativo, una noche adversa para el conjunto colonial, que volvió a exhibir una preocupante carencia de respuestas y se despidió del torneo con su tercera caída de forma consecutiva.

El equipo dirigido por el argentino Mauricio Tapia llegaba obligado a sumar para mantener vivas sus posibilidades, pero terminó completamente superado en la segunda mitad. Nicolás Ariel Messiniti abrió el marcador al 45+2 y Yairo Moreno amplió la ventaja al minuto 56.

La sentencia llegó al minuto 75, cuando Damin Ramírez aprovechó la oportunidad para anotar el tercer tanto y sellar las esperanzas del elenco guatemalteco.