Joven hondureña sostiene que los hombres salvadoreños son los más feos

14 de agosto de 2026

En una entrevista, una joven hondureña que asegura haber conocido El Salvador compartió su punto de vista sobre el aspecto físico de los salvadoreños y afirmó que, a su juicio, los hombres menos atractivos fueron los que observó durante su visita al país.

Estas declaraciones provocaron reacciones en las redes sociales, con varios salvadoreños ofendidos que salieron a defender a los hombres de su nación.

No obstante, otros usuarios indicaron que la belleza es subjetiva y que, tal como sucede en cualquier parte del mundo, existen personas consideradas atractivas y otras que no lo son.

A fin de cuentas, se trata de una opinión individual y cada persona posee sus propios gustos.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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