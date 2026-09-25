Manchester City, declarado culpable de infracciones financieras tras una extensa investigación de la Premier League

El fútbol británico atraviesa una convulsión institucional sin precedentes tras el dictamen de una comisión independiente designada por la Premier League, que concluyó que el Manchester City acumló 114 cargos en su contra, vinculados a graves violaciones del Fair Play Financiero y a las normas económicas del balompié en el Reino Unido, observadas durante más de diez años.

Lo que debes saber: Más de diez años de indagación minuciosa

Qué ocurrirá con los Citizens

Más de una década de investigación

La sentencia es el desenlace de un exhaustivo proceso de investigación que examinó detalladamente las finanzas, los patrocinios y la estructura salarial del club entre 2009 y 2018.

Después de meses de deliberaciones reservadas y de revisar miles de archivos contables, el tribunal concluyó que el equipo ciudadano incurrió en faltas de transparencia significativas y en violaciones a las normas establecidas.

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A pesar de la contundencia del veredicto emitido por el panel independiente, aún no hay una sentencia definitiva. La dirección del Manchester City ya está cerrando una apelación formal para impugnar la resolución, sosteniendo la postura de inocencia que han presentado públicamente desde que surgieron las acusaciones iniciales por parte de la liga.

¿Qué pasara con los citizens?

Por ahora, el alcance de las sanciones y castigos permanece en reserva. La comisión aún no ha fijado el conjunto de medidas punitivas, si bien las normas de la competición contemplan desde multas multimillonarias y la drástica reducción de puntos en la clasificación, hasta la eventual retirada de títulos o el descenso de categoría.

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La incertidumbre sobre el devenir deportivo provoca una gran conmoción en el ecosistema futbolístico mundial. Las estructuras del balompié británico permanecen vigilantes ante el avance de los hechos, a la espera de la etapa decisiva de apelación y de la definición de las sanciones.

Con el recurso legal en curso y las sanciones aún por decidir, el procedimiento entra en una etapa crucial que podría redefinir el marco de control financiero de las principales ligas europeas. El Manchester City buscará agotar todas las herramientas legales disponibles para reducir el impacto de este fallo histórico.