El único buque de guerra hundido por un submarino nuclear en toda la historia era argentino y se llamaba General Belgrano

La historia naval del siglo XX guarda un episodio singular y profundamente controvertido: el hundimiento del crucero argentino ARA General Belgrano por el submarino británico HMS Conqueror, un sumergible de propulsión nuclear. Aquel 2 de mayo de 1982, en el Atlántico Sur, se cruzaron la tecnología más avanzada y la fragilidad humana, dejando una estela de preguntas, memorias y lecciones que aún resuenan. “En el mar”, dice una máxima marinera, “no hay testigos, solo huellas”.

Guerra breve, consecuencias largas

El conflicto por las islas Malvinas/Falkland estalló en abril de 1982, arrastrando a la región a una guerra corta pero intensa. En ese tablero, la Armada argentina desplegó al veterano crucero, mientras la Royal Navy mostró su punta de lanza: portaaviones, destructores y submarinos de última generación.

Aunque el crucero argentino era un buque de diseño antiguo (ex USS Phoenix), seguía siendo un actor poderoso: cañones de gran calibre, escoltas y capacidad de disuasión. Del otro lado, el Conqueror patrullaba en silencio, aprovechando la ventaja decisiva de la discreción submarina.

El encuentro decisivo en el Atlántico Sur

A primeras horas de mayo, el contacto se volvió inminente. El Conqueror detectó y siguió al grupo del crucero en aguas frías y agitadas, donde cada pulso del sonar cuenta. Las Reglas de Enfrentamiento británicas habían sido ampliadas, y el mando autorizó el ataque con torpedos.

Los impactos llegaron con violencia, abriendo la coraza del crucero y condenándolo al abandono. En poco más de una hora, el buque se inclinó hacia su destino final bajo un cielo gris, entre botes salvavidas, olas implacables y el peso de lo irreversible. “El mar no guarda rencor”, suele decirse, “pero nunca olvida”.

La zona de exclusión y la controversia

El hundimiento ocurrió fuera de la Zona de Exclusión Total de 200 millas, un punto que, desde entonces, alimenta un debate sostenido. Para el Reino Unido, el crucero formaba parte de una fuerza hostil maniobrando con potencial de ataque; para voces críticas, se trató de una acción innecesaria que escaló el conflicto de forma letal.

En la dinámica de una guerra naval, el movimiento y la intención son tan decisivos como la posición exacta en el mapa. La distancia, la meteorología y la niebla de la guerra dejaron un espacio fértil para la discusión pública y los juicios históricos.

Ecos humanos bajo las cifras

Más allá de la geopolítica, quedaron las vidas. Cientos de tripulantes argentinos no volvieron, y los supervivientes cargaron el peso de un frío que quema y de recuerdos que no ceden. En el otro extremo de los periscopios, también hubo silencios: el de los submarinistas que ejecutaron una misión y volvieron a la oscuridad.

“En la mar, cada decisión es una apuesta”, podría decir cualquier marino. Y la apuesta aquella mañana fue definitiva, con nombres y rostros que, décadas después, siguen en ceremonias, placas y oraciones.

Un parteaguas tecnológico y doctrinal

La operación mostró el alcance real de los submarinos de propulsión nuclear en conflictos convencionales: autonomía, sigilo y capacidad de golpe. El mensaje fue claro para todas las marinas del mundo: el dominio bajo la superficie condiciona lo que pasa arriba.

Desde entonces, la doctrina naval prestó mayor atención a:

La integración antisubmarina de superficie y aérea, con sensores, helicópteros y procedimientos coordinados.

Las flotas reforzaron su formación en guerra antisubmarina, ajustaron rutas y reglas de escolta, y actualizaron sonares y contramedidas. La sombra de un SSN cambió la manera de navegar.

Política, derecho y percepciones

El episodio alimentó debates sobre el derecho internacional aplicado al mar, la validez de zonas de exclusión y la interpretación de amenazas inminentes. Aun con argumentos sólidos en ambos bandos, la opinión pública opera con otras lógicas: memoria, símbolos y el peso de lo irreparable.

Cada aniversario abre un coro de voces: unas reivindican la legitimidad militar del ataque; otras subrayan el costo humano y la necesidad de límites más claros en escenarios de crisis.

La memoria que permanece

En Argentina, el crucero se convirtió en símbolo de sacrificio y recuerdo; en el Reino Unido, en un hito táctico que confirmó la eficacia submarina. Los océanos, que parecen eternos y ajenos, guardan restos, coordenadas y silencios.

“Las guerras terminan en los papeles”, reza otra frase popular, “pero el mar sigue hablando”. Hoy, ese hablar son lecciones sobre prudencia, proporcionalidad y responsabilidad en el uso de la fuerza. Lo ocurrido en 1982, con su mezcla de acero, frío y decisiones, nos recuerda que la tecnología puede ser decisiva, pero la historia siempre la escriben, finalmente, los seres humanos.