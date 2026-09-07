Lunes con lluvias en Honduras: la onda tropical traerá precipitaciones en varias regiones

La entrada y el avance de una onda tropical por el territorio hondureño provocará este lunes 7 de septiembre un incremento de la nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados en buena parte del país.

Según el pronóstico, las precipitaciones podrían ir acompañadas de descargas eléctricas, con los mayores acumulados previstos en las zonas oriental y occidental.

En las primeras horas de la jornada se anticipa el avance de la onda tropical, de modo que las condiciones podrían volverse más inestables a medida que avance el día.

Con respecto al estado del mar, se proyecta un oleaje de 1 a 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.