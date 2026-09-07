Lunes con lluvias en Honduras: la onda tropical traerá precipitaciones en varias regiones

7 de septiembre de 2026

La entrada y el avance de una onda tropical por el territorio hondureño provocará este lunes 7 de septiembre un incremento de la nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados en buena parte del país.

Según el pronóstico, las precipitaciones podrían ir acompañadas de descargas eléctricas, con los mayores acumulados previstos en las zonas oriental y occidental.

En las primeras horas de la jornada se anticipa el avance de la onda tropical, de modo que las condiciones podrían volverse más inestables a medida que avance el día.

Con respecto al estado del mar, se proyecta un oleaje de 1 a 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

Clima honduras
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Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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