Jueza federal mantiene el bloqueo a la reforma de Trump que restringe el voto por correo

Una jueza federal en Estados Unidos dictó este viernes, como medida cautelar preliminar, la suspensión de la puesta en marcha de la reforma impulsada por el presidente Donald Trump que busca limitar el voto por correo, en medio de una de las batallas judiciales de plazo corto que se disputan en los tribunales antes de las elecciones de noviembre.

La jueza Indira Talwani, de Massachusetts, que ya había emitido previamente una orden temporal de suspensión que impedía al USPS Servicio Postal aplicar parcialmente la nueva normativa y que fue impugnada por la Administración de Trump ante la Corte Suprema, trasladó la figura del bloqueo a una medida cautelar preliminar que admite apelación.

La magistrada entra en el fondo del asunto al sostener que la nueva normativa del Servicio Postal regula «explícita y exclusivamente» el correo electoral, a diferencia del razonamiento del Departamento de Justicia, que circunscribe el cambio normativo al correo postal en general.

La jueza subrayó además que el Congreso nunca delegó en el Servicio Postal la autoridad que le confiere la Cláusula de Elecciones.

Trump se enfrenta al voto por correo

Este jueves, el Departamento de Justicia pidió al máximo tribunal que permitiera a la USPS aplicar la nueva normativa elaborada en virtud de la orden ejecutiva de Trump de marzo que busca limitar el voto por correo.

La orden ejecutiva del presidente determina que agencias federales elaboren la lista de electores que reciben la papeleta, relegando el papel de los estados en los procesos electorales.

El litigio responde a una demanda interpuesta por 23 estados y el Distrito de Columbia, junto con el gobernador de Pensilvania, contra la normativa final de USPS, además de organizaciones civiles, que centran su demanda en la orden de Trump aprobada en marzo.