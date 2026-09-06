Luis Enrique continúa en el PSG hasta 2030

Este viernes el PSG dio a conocer la continuidad de Luis Enrique Martínez como entrenador hasta 2030. Así lo comunicó la entidad parisina antes de que comenzara el partido frente al Mónaco en el Parque de los Príncipes.

En realidad, el PSG dio a conocer seis renovaciones antes del choque contra los monegascos. El campeón mundial Fabián Ruiz prorrogó su vínculo hasta 2028, mientras que Joao Neves, el ecuatoriano William Pacho, el francés Senny Mayulu y el brasileño Lucas Beraldo firmaron contratos que se extienden hasta 2031.

En realidad, el PSG dio a conocer seis renovaciones antes del choque contra los monegascos. El campeón mundial Fabián Ruiz prorrogó su vínculo hasta 2028, mientras que Joao Neves, el ecuatoriano William Pacho, el francés Senny Mayulu y el brasileño Lucas Beraldo firmaron contratos que se extienden hasta 2031.

En realidad, el PSG dio a conocer seis renovaciones antes del choque contra los monegascos. El campeón del mundo Fabián Ruiz prorrogó su vínculo hasta 2028, mientras que Joao Neves, el ecuatoriano William Pacho, el francés Senny Mayulu y el brasileño Lucas Beraldo firmaron contratos que se extienden hasta 2031.