Fechas de los feriados morazánicos 2026 en Honduras: ¿Cuáles son?

Miles de hondureños se disponen a hacer las maletas y a organizar sus planes de descanso ante la cercana Semana Morazánica 2026 en Honduras.

Aspectos clave que debes conocer La unificación de los días festivos en Honduras

¿Cuál es la situación del gobierno?

La unificación de los feriados en Honduras

Este asueto unificado, instituido por el Congreso Nacional, agrupa las tres festividades cívicas del mes de octubre, como lo son el Día del Nacimiento del General Francisco Morazán (3 de octubre), el Día de la Raza (12 de octubre) y el Día de las Fuerzas Armadas (21 de octubre), con el objetivo de fomentar la convivencia comunitaria y reactivar el turismo interno.

Conforme a la normativa vigente establecida mediante decreto legislativo, la moratoria laboral empieza oficialmente el primer miércoles de octubre. En esta oportunidad, la pausa laboral dará inicio a mitad de la primera semana del mes, extendiéndose de forma oficial a los días siguientes para dar paso al período de asueto más representativo de la segunda mitad del año.

Síguenos en nuestra cuenta de TikTok dando click aquí: HCH Televisión Digital

Para el sector privado y la labor formal, la normativa establece que los trabajadores comenzarán a disfrutar de sus días de descanso a partir del mediodía del miércoles del asueto. En este caso, el feriado corresponde al miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de octubre.

La pausa laboral se extenderá de manera obligatoria hasta el mediodía del sábado inmediato, permitiendo a miles de empleados del comercio e la industria un periodo de desconexión sin que se vea afectada la operatividad económica.

¿Cuál es la situación del gobierno?

En lo que respecta a la administración pública y a las dependencias estatales, los funcionarios y el personal público gozan de una modalidad de descanso más extensa. Generalmente, el Gobierno concede días anteriores a cuenta de las vacaciones anuales, garantizando que el personal del Estado disfrute de la semana completa libre, con excepción de las instituciones de seguridad, sanidad y emergencias.

En ese marco, los trabajadores del sector público disfrutarán del feriado desde el lunes 5 de octubre y retornarán a sus funciones el lunes 12 del mismo mes.

Quizás te interese leer: “No solo el 15 de septiembre es el día de la patria”: Presidente Asfura llama a honrar a Honduras todos los días

El sector turístico, encabezado por las cámaras hoteleras y la industria del entretenimiento, prevé una alta movilización hacia los principales destinos del país. Playas del Caribe, como las Islas de la Bahía, La Ceiba, Puerto Cortés, Trujillo y Tela, junto a comunidades del circuito de los Pueblos con Encanto, esperan recibir a miles de veraneantes, impulsando así el comercio local, la gastronomía y las actividades de esparcimiento en todo el territorio hondureño.

Sin olvidar las bellezas del sur de Honduras como son el caso de Amapala, San Lorenzo y Cedeño, donde también la gastronomía es uno de sus puntos fuertes para ofrecer al turista nacional.

Las autoridades competentes instan a la población a tomar prevenciones en las carreteras antes del inicio del éxodo masivo de vehículos y viajeros en la Semana Morazánica 2026. Se mantendrán operativos permanentes de vialidad y transporte en los principales ejes carreteros con el propósito de mitigar percances viales y garantizar un retorno seguro para las familias hondureñas tras concluir las vacaciones.