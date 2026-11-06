Los únicos helicópteros de ataque soviéticos que han entrado en combate en América son peruanos y fue contra Ecuador en 1995

En plena década de los noventa, la cordillera del Cóndor se convirtió en un laboratorio de guerra donde la selva, la niebla y el relieve dictaban las reglas. Allí, durante el Conflicto del Cenepa de 1995, Perú puso en acción sus helicópteros de ataque de diseño soviético, un hito pocas veces recordado y aún menos comprendido fuera de los círculos militares. “Era un combate de metros, no de kilómetros”, dirían después veteranos de la aviación peruana, aludiendo a vuelos rasantes entre quebradas, bajo fuego enemigo y con tiempos de exposición mínimos.

Por qué un helicóptero de ataque en la selva andina

En un frente angosto, cubierto por canopia densa y con bases avanzadas aisladas, la movilidad aérea resultó decisiva. Los Mi-25 peruanos —la variante de exportación del célebre “Hind”— ofrecían una mezcla de blindaje robusto, pegada de cohetes no guiados y capacidad de transporte de tropa. No eran aparatos “ligeros”; eran bestias pensadas para abrir camino, escoltar e imponer presencia. En la selva, el helicóptero de ataque se convirtió en el martillo con el que golpear rápido y cerca, antes de que el enemigo pudiera reaccionar.

El Mi-25: músculo, velocidad y garra

Heredero directo de la doctrina soviética, el Mi-25 combinaba potencia y resistencia. Su armamento —cañón frontal y paquetes de cohetes— le permitía saturar claros en la vegetación, su blindaje le daba margen ante fuego de armas ligeras, y su tren robusto aceptaba pistas improvisadas. No era un cirujano, era un martillo con alas. En el ambiente del Cenepa, esa filosofía encajó con una necesidad táctica: atacar bajo, salir rápido y sostener a las fuerzas propias en posiciones expuestas.

Tácticas al ras del follaje

Los perfiles de vuelo se adaptaron al “terreno-más-próximo”. Navegación pegada al relieve, rotor a pocos metros de la selva, ascensos breves para disparar y reingresos inmediatos a la cobertura vegetal. “Volábamos donde el radar no ve y el ojo apenas adivina”, se relata en crónicas de quienes planearon las salidas. La clave fue el binomio “golpear y romper contacto” en ciclos cortos, minimizando la permanencia en zona caliente y aprovechando cada ventana de clima.

Qué hicieron realmente en el frente

En la práctica, estos helicópteros cumplieron misiones de alto riesgo y alto impacto:

Escolta de helicópteros de transporte y reabastecimiento, supresión de fuego enemigo en claros, apoyo cercano a tropas en contacto, y golpes de oportunidad contra posiciones detectadas por observadores avanzados.

Su presencia desbordaba lo psicológico: el rugido de las turbinas, la estela de cohetes y el brillo del blindaje proyectaban una fuerza que condicionaba el tempo del combate. Donde un Mi-25 se asomaba, la discusión táctica del adversario cambiaba de inmediato.

Un cielo hostil y una defensa despierta

Nada de esto ocurría en el vacío. Al otro lado, las defensas antiaéreas ecuatorianas —armas ligeras, piezas de 23 mm y misiles portátiles— obligaban a perfiles de vuelo extremos y a una disciplina férrea en tiempos de exposición. Cada valle era una trampa potencial; cada giro, una ventana para un misil o una ráfaga bien colocada. De allí que los Mi-25 operaran casi siempre en pareja, coordinados con helicópteros de transporte y con apoyo de inteligencia de señales y observadores adelantados.

Resultados, costes y lecciones

El empleo de estos helicópteros brindó efectos tangibles: rutas de abastecimiento aseguradas, posiciones propias sostenidas bajo presión y capacidad de respuesta inmediata ante incidentes en el frente. El costo fue el esperado en una guerra de alta fricción: desgaste acelerado de motores, impactos acumulados en la célula y tripulaciones sometidas a estrés constante. La lección operativa fue clara: en selva montañosa, el helicóptero de ataque no es accesorio, es pivote; pero exige inteligencia oportuna, mantenimiento impecable y una red logística que no se rompa.

Un episodio singular en el continente

Más allá de la anécdota técnica, el hecho dejó una huella: fue el empleo confirmado, a escala estatal y en teatro sudamericano, de helicópteros de ataque de diseño soviético en combate real. En la memoria castrense regional, ese hito no solo validó una compra, sino una doctrina. “La máquina respondió, pero sobre todo respondió el método”, resumiría un oficial en referencia al entrenamiento, la planificación y la lectura fina del terreno.

Ecos doctrinales y modernización posterior

Tras 1995, quedó asentada la necesidad de combinar potencia de fuego con sensores mejores, enlaces de datos más fiables y munición más precisa. También se reforzó la cultura de vuelo a muy baja cota, la integración con observadores avanzados y la sincronización con helicópteros de transporte y fuerzas especiales. En paralelo, se abrió la puerta a programas de actualización selectiva: aviónica más moderna, ayudas a la navegación en clima adverso y procedimientos de mantenimiento adaptados a la selva húmeda.

“En la jungla, el que llega primero vive, el que tarda improvisa”, se repite todavía en manuales y aulas. Aquellos Mi-25 no ganaron solos ninguna batalla, pero moldearon el ritmo del frente y fijaron un punto de referencia para la aviación de ejército en Sudamérica. Entre montañas cubiertas y ríos imposibles, demostraron que la combinación de blindaje, potencia y táctica puede abrir espacio donde la geografía parece negarlo. Y, con ello, dejaron una página singular de la historia aérea del continente.