Los infantes de marina de España son los más antiguos del mundo y hoy entrenan cada año con los de Colombia y Perú

Los infantes de marina de España arrastran una tradición única y una vigencia que aún sorprende. Desde el siglo XVI, su estela de operaciones anfibias ha moldeado una cultura profesional centrada en la disciplina y la adaptación. En el presente, esa herencia histórica se conecta con alianzas vivas en el Atlántico y el Pacífico. Por eso, cada año realizan ciclos de adiestramiento con las fuerzas de Colombia y Perú, afinando procedimientos, lenguajes y técnicas. “La interoperabilidad no se improvisa”, repiten en los embarcaderos, antes de una inserción por helicóptero o por lancha rápida.

Raíces históricas y vigencia actual

La Infantería de Marina española es considerada la más antigua del planeta, con orígenes que se remontan a 1537. A lo largo de los siglos, ha mantenido continuidad de servicio, combinando tradición con tecnología de vanguardia. Su núcleo de combate, el contingente anfibio, conserva doctrinas que beben de la experiencia acumulada y de la exigencia contemporánea. “Entrenamos como luchamos, y luchamos como entrenamos”, es una máxima que guía tanto la planificación como la ejecución. Esa visión operativa se renueva con ejercicios multinacionales, asesorías técnicas y misiones de adiestramiento conjunto.

Puentes con América: Colombia y Perú

Con Colombia y Perú, la cooperación fluye gracias a una lengua común y a desafíos marítimos afines en zonas litorales y ribereñas. Cada temporada, equipos españoles y sudamericanos coordinan maniobras anfibias, inserciones desde el mar y operaciones fluviales. En Colombia, el reto del río y de la selva exige tácticas de patrulla, control de áreas y sostenimiento en ambientes húmedos. En Perú, la amplitud del litoral y las corrientes del Pacífico crean escenarios realistas para desembarcos y proyección de fuerzas. Estas rotaciones anuales consolidan protocolos, estandarizan señales y prueban materiales en condiciones demandantes. “Lo importante es que el primer día ya hablemos el mismo idioma táctico”, resumen instructores que cambian mapas por croquis en costa abierta.

Qué se entrena y por qué importa

El adiestramiento cruzado se centra en la capacidad de proyectar poder desde el mar sobre tierra en entornos complejos y cambiantes. La idea es que un pelotón hispano pueda integrarse con una compañía peruana o colombiana sin fricciones críticas. En esos marcos, se practican núcleos de habilidad que sostienen la ventaja táctica:

Inserciones anfibias combinadas, patrullaje fluvial, control de áreas litorales, evacuación médica táctica, y procedimientos de interdicción marítima con visita, registro y aseguramiento de embarcaciones.

Cada bloque se sincroniza con comunicaciones cifradas, apoyo de sensores aéreos no tripulados y coordinación de fuegos navales. La seguridad de fuego amigo y el mando y control inter fuerzas se validan en tiempo real. Ese rigor garantiza que la cooperación no sea meramente ceremonial, sino una capacidad tangible y comprobable.

Escenarios reales y cooperación práctica

La franja litoral y las cuencas fluviales de Sudamérica imponen necesidades que luego se traducen a otros teatros. La lucha contra actividades ilícitas, la respuesta ante inundaciones, o el apoyo a autoridades civiles durante emergencias obligan a planes flexibles. España aporta experiencia en desembarcos complejos, apoyo a buques de asalto y logística marítima de largo alcance. Colombia y Perú suman pericia en selva, ríos con corrientes variables y protección de infraestructura crítica. Juntos, experimentan con escalones ligeros de reacción, puntos avanzados de reabastecimiento y evacuaciones por mar en ventanas de marea estrechas. El resultado es un catálogo de procedimientos que fortalecen la resiliencia ante crisis reales y mejoran la preparación ante misiones de paz o de asistencia humanitaria.

Tecnología, gente y cultura marinera

El músculo anfibio se nutre de personas, no solo de plataformas, pero la tecnología multiplica el efecto. Los españoles operan buques de proyección y lanchas de alta velocidad integradas con helicópteros y drones. En los entrenamientos, se prueban radios tácticas interoperables, visores nocturnos mejorados y software de planeamiento compartido. Los contingentes sudamericanos llegan con lanchas fluviales adaptadas, equipos de exploración y métodos de navegación en aguas restringidas. El intercambio refuerza la cultura marinera: se respeta la jerarquía, se cuidan los detalles y se prioriza la seguridad. “La mejor arma es una tripulación disciplinada con un plan claro”, se escucha al terminar un reabastecimiento en mar agitado, mientras las señales luminosas sellan la última maniobra.

Mirada al futuro

Los litorales del mundo afrontan presiones crecientes por el cambio climático, la densidad urbana costera y la competencia estratégica. En ese tablero, unas fuerzas anfibias entrenadas y conectadas ganan valor como disuasión creíble y como herramienta de respuesta rápida. España, Colombia y Perú seguirán afinando su entendimiento táctico, compartiendo lecciones y homogeneizando estándares. Nuevas capas digitales, guerra electromagnética y ciberseguridad entran ya en los guiones de adiestramiento. La relación se fortalece porque ofrece resultados: más seguridad para las rutas marítimas, más confianza entre aliados y más protección a las poblaciones costeras. En palabras de un jefe de sección tras un desembarco nocturno: “La mar es exigente, pero cuando remamos en la misma dirección, nos hace más fuertes”.