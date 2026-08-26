¡“Los trapos se lavan en casa”! Jorge Cálix insta a los liberales a guardar silencio ante los medios

El líder de la bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, exhortó a sus correligionarios a moderar el tono de las confrontaciones públicas y resolver las diferencias internas mediante un diálogo constructivo.

Cálix sostuvo que las discrepancias dentro del partido deben discutirse en privado y no convertirse en enfrentamientos frente a los medios de comunicación.

«Ya no debemos atacar a los liberales, los asuntos delicados se resuelven en casa. Si tienen algo que decir, guárdenlo para hablar con discreción ante los medios y díganselo en privado; abracémonos todos para trabajar por Honduras», comentó a la prensa.

La exhortación llega en medio de diferencias y cuestionamientos entre figuras del Partido Liberal, entre ellas el alcalde Roberto Contreras, Salvador Nasralla y el diputado Carlos Umaña, por lo que Cálix insistió en la necesidad de mantener la unidad de la institución política.