Los tanques franceses que Venezuela compró en 1972 siguen en servicio y Francia retiró los suyos hace más de 25 años

Hay máquinas que se convierten en símbolos antes que en chatarra. En los cuarteles venezolanos, un viejo blindado de factura francesa sigue arrancando cada mañana, recordando que no todo lo que se diseña para durar décadas muere con el primer relevo tecnológico. La paradoja es nítida: mientras París archivó hace más de dos décadas a su veterano modelo, Caracas aún lo mantiene en servicio.

Un veterano con acento francés

A comienzos de los años setenta, Venezuela incorporó un lote de carros de combate de origen galo, parte de una modernización que buscaba movilidad en selva y sabana. Eran blindados relativamente ligeros, con un cañón de 105 mm y una filosofía de diseño que privilegiaba la agilidad por encima del blindaje puro. “Un tanque que corre más de lo que aguanta”, decían los técnicos con una sonrisa a medias.

La plataforma se ganó fama de fiable y “fácil de querer” en campo, con un motor potente y una silueta baja que favorecía la maniobra. No es casual que siguiera apareciendo en ejercicios, desfiles y zonas de instrucción avanzada mucho después de que otros ejércitos lo dieran por agotado.

¿Por qué siguen rodando?

La respuesta combina doctrina, presupuesto y geografía. En un entorno operativo donde abundan carreteras secundarias, llanuras y montañas, un carro relativamente liviano y con buena relación potencia‑peso conserva utilidad. Además, su mecánica clásica admite mantenimiento con herramientas locales y piezas reprocesadas.

Disponibilidad de repuestos por canibalización y talleres nacionales .

. Coste de operación inferior al de plataformas más pesadas .

. Papel de escuela para tripulaciones en tácticas de armas combinadas .

. Adaptación a misiones de segunda línea, seguridad de áreas y disuasión regional.

“En logística, lo perfecto es enemigo de lo bueno”, comenta un instructor retirado. “Si el chasis responde y el cañón dispara, el blindado todavía sirve”.

El contraste con París

Francia emprendió el salto a carros más modernos a finales de los noventa, priorizando sensores de última generación, protección avanzada y una electrónica que transformó la manera de pelear con blindados. Aquel cambio dejó atrás a un veterano noble pero limitado frente a misiles guiados, municiones programables y la guerra en red de la era digital.

El retiro acelerado del modelo en su país de origen no invalida su vigencia en escenarios menos exigentes, donde el adversario no siempre despliega sistemas anticarro de punta ni enjambres de drones. Como repiten en estado mayor: “La tecnología importa, pero el contexto manda”.

Capacidades y límites en 2026

El cañón de 105 mm conserva pegada contra fortificaciones ligeras y vehículos blindados antiguos. La movilidad sigue siendo su carta de presentación, con aceleración digna para un chasis de su época y una logística que no requiere un tren de apoyo masivo.

Sus debilidades, no obstante, son conocidas: blindaje modesto frente a municiones modernas, carencia de protección activa y vulnerabilidad ante observación térmica de largo alcance. Sin mejoras de sensores, su desempeño nocturno y en condiciones climáticas adversas se vuelve discreto.

“Hoy el campo de batalla te ve antes de que lo mires”, admite un oficial de mantenimiento. “La diferencia la marcan ópticas, enlaces y guerra electrónica”.

Cómo se estira la vida útil

Para alargar la vigencia, los arsenales han apostado por paquetes incrementalistas: modernización de radios, miras con cámaras térmicas comerciales, mejoras en estabilización de tiro y renovación de suspensión. Son pasos de coste contenido que elevan la conciencia situacional y reducen la fatiga mecánica.

La otra palanca es la gestión del ciclo de vida: rotación de unidades para equilibrar horas de uso, bancos de piezas, y estandarización de procesos en talleres militares. “Si hay tornillos y paciencia, el blindado rueda”, repiten los jefes de parque con un pragmatismo que vale más que un eslogan publicitario.

¿Qué papel cumplen hoy?

Más que punta de lanza, estos carros asumen roles de apoyo, presencia y formación. Funcionan como plataforma‑escuela para jefes de carro, artilleros y conductores; sirven en tareas de seguridad ampliada; y se integran a maniobras donde la coordinación con infantería, zapadores y drones tácticos pesa tanto como el grosor del acero.

En combinación con medios más modernos, actúan como multiplicadores de masa, ocupando sectores, fijando al adversario y liberando recursos de primera línea para misiones críticas. Es un empleo medido, consciente de sus límites y aprovechando sus virtudes.

Lo que viene

El dilema es claro: invertir en una actualización más profunda o planificar una retirada escalonada. La ecuación depende de sanciones, acceso a cadenas de suministro y prioridades de defensa. Una modernización mayor —blindaje adicional, sistemas de protección activa, digitalización del puesto de tiro— sería costosa y quizá discutible frente a alternativas nuevas o de segunda mano más capaces.

Mientras tanto, el blindado continúa su rutina de arranque, marcha y alto. Un recordatorio de que la longevidad no siempre es un accidente, sino la mezcla de buen diseño, mantenimiento constante y un empleo táctico prudente. Como diría un veterano de parque: “No es el tanque el que envejece, es el manual el que se olvida”. Y en ciertos garajes, el manual todavía se lee.