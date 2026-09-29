El primer submarino militar del mundo lo construyó un español en 1888 y la armada lo dejó abandonado sin ponerlo en servicio

La historia de la tecnología española guarda un episodio tan brillante como incómodo. A finales del siglo XIX, un marino innovador demostró que la guerra bajo el mar podía cambiar para siempre. Su obra navegó, lanzó un torpedo, asombró a los expertos… y, aun así, quedó a la intemperie de la burocracia.

El inventor fue Isaac Peral, oficial de la Armada y científico tenaz. No trabajaba con humo ni sueños: trabajaba con planos, baterías y precisión de artesano. “La ciencia es un servicio”, escribiría en el espíritu de su época, y puso su vida al servicio de una idea: navegar bajo el agua con eficacia militar.

El casco tomó forma en La Carraca en 1888. El prototipo, compacto y silencioso, parecía más un proyectil que un barco. Y sin embargo, era un laboratorio flotante.

Una chispa en la España de fin de siglo

El país vivía tensiones coloniales, reformas militares y una economía con sobresaltos industriales. En ese marco, la apuesta por un arma submarina sonaba audaz y hasta temeraria. Pero Peral no propuso una fantasía: propuso un sistema completo, con propulsión eléctrica, gobierno sumergido y disparo de torpedos.

“Si podemos movernos sin ser vistos, podemos decidir la batalla”, repetían los partidarios de la novedad. La frase parecía herética en un mundo de grandes acorazados y cañones a plena vista.

El ingenio de Peral

El aparato combinaba ideas nuevas con una ejecución minuciosa. El casco, esbelto y resistente, alojaba motores eléctricos alimentados por acumuladores de plomo. No había humo, ni vapor, ni calderas que delataran su posición.

Entre sus rasgos más llamativos se contaban:

Propulsión totalmente eléctrica , silenciosa y libre de humos .

, silenciosa y libre de . Tubo lanzatorpedos de proa , con sistemas de puntería y estanqueidad .

, con sistemas de puntería y . Instrumentación de navegación para inmersión, con soluciones pioneras de observación .

para inmersión, con soluciones pioneras de . Control cuidadoso de la flotabilidad y del trimado en profundidad.

El conjunto no era un capricho; era una plataforma de combate que anticipaba la doctrina submarina moderna: aproximación oculta, ataque preciso y retiro sin ser detectado.

Pruebas que asombraron

En 1889, tras meses de ajustes técnicos, llegaron las pruebas serias. El prototipo se sumergió, maniobró y lanzó un torpedo real contra un blanco designado. Los testigos quedaron “sorprendidos por la silenciosidad y la exactitud del ataque”. La máquina respondía a los mandos con una obediencia casi quirúrgica.

Hubo noches de ensayo en oscuridad, jornadas de calibración exhaustiva, pequeños fallos y grandes aciertos. La evidencia era tozuda: se podía navegar, observar y golpear sin emerger. “El arma está naciendo”, se decía en los pasillos del arsenal.

Y, sin embargo, cuanto más claro era el potencial, más crecían las dudas. ¿Qué lugar tendría esta criatura eléctrica en una flota hecha de rutinas y jerarquías ancladas en la superficie?

Política, miedos y presupuesto

La comisión evaluadora pidió más pruebas, más informes, más paciencia. Se habló de autonomía limitada, de espacio reducido para más torpedos, de la necesidad de mejorar la instrumentación. Eran críticas en parte razonables, en parte interesadas.

El clima se volvió turbio. “No está madura para la guerra”, se concluyó en un dictamen frío, pese a que el aparato ya había probado lo esencial. Detrás sonaban las viejas músicas: recortes de presupuesto, rivalidades internas, miedo a un cambio de paradigma que dejaba obsoletos a ciertos dogmas.

La decisión fue dejar el prototipo en tierra, apartarlo del servicio y cortar el hilo de una revolución que se insinuaba imparable. Peral, herido en su orgullo técnico y militar, se apartó con una mezcla de amargura y lucidez. “Una innovación sin apoyo es un barco sin rumbo”, podría resumirse su desencanto.

Un legado que resurge

La historia no terminó en aquel expediente. El casco sobrevivió a la desidia, cambió de emplazamiento y hoy se muestra en Cartagena como un símbolo de ingenio pospuesto. Con el tiempo, el mundo abrazó la guerra submarina: primero con máquinas más toscas, luego con armas temibles de gran autonomía. La visión de Peral quedó validada por la historia, aunque demasiado tarde para su carrera.

En España, su nombre ha vuelto a sonar con fuerza cada vez que se varan nuevos submarinos, cada vez que una escuela técnica habla de innovación y cada vez que se recuerda que el progreso exige apuesta pública, continuidad industrial y criterio más allá del temor.

Hay lecciones que siguen vigentes:

La tecnología disruptiva necesita respaldo institucional, tiempo de maduración y métricas de éxito claras.

“Lo difícil no es imaginar el futuro, sino sostenerlo cuando todavía no da votos”, se oye en más de un taller naval. En el casco gris, pulido por el viento, late aún la idea que cambió la guerra bajo las olas: que la audacia y el método pueden, juntos, adelantarse a su tiempo. Y que a veces, por pura inercia humana, ese tiempo tarda en llegar.