Murió Jerry Hynds, exalcalde de Roatán

El municipio de Roatán y el departamento de Islas de la Bahía lamentan la pérdida de Jerry Dave Hynds Julio, exalcalde que entregó gran parte de su trayectoria a la labor pública. Hynds ejerció la alcaldía de Roatán en dos mandatos consecutivos y, posteriormente, llevó la representación de Islas de la Bahía al Congreso Nacional como diputado.

La noticia de su desaparición ha causado sorpresa y dolor entre sus familiares, amistades y la población de Roatán, que han manifestado sus condolencias y apoyo. Su compromiso en la vida pública de Islas de la Bahía perdura como un capítulo de la historia del departamento y de la comunidad a la que sirvió durante sus años de labor pública.