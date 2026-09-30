Murió Jerry Hynds, exalcalde de Roatán

30 de septiembre de 2026

El municipio de Roatán y el departamento de Islas de la Bahía lamentan la pérdida de Jerry Dave Hynds Julio, exalcalde que entregó gran parte de su trayectoria a la labor pública. Hynds ejerció la alcaldía de Roatán en dos mandatos consecutivos y, posteriormente, llevó la representación de Islas de la Bahía al Congreso Nacional como diputado.

La noticia de su desaparición ha causado sorpresa y dolor entre sus familiares, amistades y la población de Roatán, que han manifestado sus condolencias y apoyo. Su compromiso en la vida pública de Islas de la Bahía perdura como un capítulo de la historia del departamento y de la comunidad a la que sirvió durante sus años de labor pública.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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