En 1984, agentes estadounidenses sembraron minas en los puertos nicaragüenses, una operación encubierta que alteró rutas marítimas y dejó un rastro de tensión diplomática.

A los pocos años, la Corte Internacional de Justicia determinó que esa política violó el derecho internacional y estableció la obligación de reparar el daño.

Cuatro décadas después, el eco de aquel fallo sigue resonando en América Latina, mientras la indemnización permanece sin saldar.

El minado de 1984: operaciones encubiertas y daños concretos

La campaña de minado apuntó a obstaculizar el comercio del país, afectando puertos como el de Corinto y provocando incidentes con barcos mercantes.

Buques extranjeros sufrieron averías, se interrumpieron cadenas logísticas y crecieron los costos de aseguramiento y de importación.

No fue un simple gesto de presión: fue una acción con consecuencias materiales y psicológicas, que buscó asfixiar una economía en plena guerra fría.

La sentencia de La Haya y la obligación de reparar

Nicaragua llevó el caso a la CIJ en 1984, y en 1986 el tribunal dictó un fallo histórico que estableció la responsabilidad estadounidense por violaciones del derecho internacional.

La Corte declaró que Estados Unidos estaba “obligado a cesar y a reparar el daño causado a Nicaragua”, una frase que, con el tiempo, se volvió símbolo de la lucha por la legalidad.

Washington cuestionó la jurisdicción y dejó de participar en la fase de fondo, mientras La Haya insistía en la primacía de las normas sobre la fuerza.

El monto de la compensación debía fijarse por acuerdo entre las partes, o, en su defecto, por la propia Corte en una etapa posterior.

A inicios de los 90, tras un cambio político en Managua, Nicaragua discontinuó esa fase de cuantificación, pero la obligación de reparar quedó en pie, sin una cifra definitiva.

Como resumió entonces un jurista latinoamericano: “El problema no es la letra del derecho, sino la voluntad de cumplirlo”.

¿Por qué no se pagó?

En el tablero de la Guerra Fría, Washington apeló a la realpolitik y blindó su posición con vetos en el Consejo de Seguridad y votos negativos en la Asamblea General.

El tiempo jugó a favor de la inacción: nuevas prioridades geopolíticas, cambios internos en Nicaragua y la ausencia de un mecanismo coercitivo efectivo para ejecutar laudos contra una potencia mayor.

“Sin capacidad de ejecución, el derecho internacional depende de la presión política”, advertían analistas de la época.

Así, la deuda quedó en un limbo jurídico, mientras el precedente de La Haya se consolidaba como referencia moral y técnica para litigios posteriores.

Ecos actuales y memoria regional

El caso es hoy un espejo incómodo sobre responsabilidad estatal y asimetrías de poder.

Para América Latina, expresa una verdad sencilla: sin cumplimiento, la norma pierde fuerza y el sistema multilateral luce frágil.

En Nicaragua, el episodio se invoca como memoria histórica y como argumento de soberanía en debates contemporáneos.

Recordatorio de la primacía del derecho sobre la coerción

sobre la Evidencia de los costos civiles y comerciales de la guerra encubierta

de la encubierta Precedente sobre uso de la fuerza y no intervención

y no Lección sobre la necesidad de mecanismos de cumplimiento más robustos

“Las minas se retiran, pero las huellas en la historia permanecen”, se escucha a menudo en foros académicos, donde el caso se enseña como clásico de justicia internacional.

Lo que falta por saldar

Pese a que no hay una cifra oficial fijada por la CIJ, Managua ha insistido en el principio de reparación, sea mediante pagos, programas de cooperación o gestos que reconozcan el daño.

Para Washington, reabrir el expediente supone costos políticos y riesgos de crear un precedente reclamable en otros foros.

Entre tanto, persiste una pregunta incómoda: ¿de qué sirve una sentencia que nadie puede forzar a cumplir?

¿Qué podría pasar ahora?

Existen caminos posibles, si hay voluntad diplomática.

La Asamblea General podría renovar llamados a un arreglo amistoso, ofreciendo marcos de mediación y auditorías técnicas del daño verificable.

Otra vía sería un acuerdo pragmático con componentes simbólicos y materiales, como fondos para infraestructura portuaria, becas académicas o cooperación en desminado histórico y preservación de archivos.

También cabría solicitar opiniones consultivas que clarifiquen modalidades de cumplimiento, reforzando la arquitectura normativa sin reabrir contenciosos plenos.

Nada de eso borra el pasado, pero devolvería al derecho su capacidad de orientar el futuro.

Cuarenta años después, la pregunta no es si hubo una falta, sino cómo convertir una obligación pendiente en una oportunidad de reparación y aprendizaje compartido.

Porque, como reza el viejo principio, “no hay paz duradera sin justicia efectiva”.