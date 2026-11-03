Los helicópteros rusos Mi-17 vuelan hoy en diez ejércitos de América Latina y hasta Colombia y México los compraron

En los cielos de América Latina, un helicóptero ruso se ha ganado un lugar que pocos anticiparon. Su fama no nació del marketing, sino de la resistencia y la versatilidad que ha mostrado en selvas, desiertos y cordilleras.

Durante las últimas décadas, varios países de la región incorporaron este modelo para tareas civiles y militares. Entre ellos figuran México y Colombia, que lo compraron por su relación costo-beneficio y su capacidad de operar en entornos exigentes.

“Es un caballo de batalla”, suelen decir los técnicos que lo mantienen volando. “Si funciona en la selva y en la cordillera, funciona en cualquier parte”, bromea más de un piloto.

Por qué tantos países lo eligieron

El atractivo del Mi-17 combina carga útil, alcance y tolerancia a condiciones de calor y altura. Puede llevar una docena larga de soldados equipados, evacuar heridos o mover carga por eslinga con notable estabilidad.

La cabina amplia, la rampa trasera y los rotores robustos ayudan en pistas cortas y no preparadas. En climas calientes y a gran altitud, donde otros modelos pierden rendimiento, este helicóptero sigue cumpliendo.

Además, el mantenimiento históricamente fue más asequible que el de alternativas occidentales comparables. “No hay nada igual por ese precio”, suele resumir un jefe logístico cuando compara dotaciones para misiones de alta demanda.

Huella regional y realidades diversas

El modelo ha operado en al menos una decena de fuerzas en la región, con flotas activas o parciales, según la época y el estado de mantenimiento. Países andinos y centroamericanos valoraron su desempeño en montaña y selva.

En México, se ganó prestigio en apoyo a emergencias por huracanes y terremotos, trasladando víveres, brigadas y pacientes. En Colombia, voló misiones de asalto aéreo, reabastecimiento en la jungla y evacuaciones médicas.

Perú, Venezuela, Bolivia, Cuba o Nicaragua han confiado en su mezcla de resistencia y carga. En Ecuador y Argentina, su uso ha estado más sujeto a ciclos de mantenimiento y decisiones presupuestarias.

Misiones que lo hicieron imprescindible

Transporte táctico de tropa y carga en zonas remotas

y carga en zonas Evacuación médica y búsqueda y rescate

y búsqueda y Respuesta a desastres: inundaciones, terremotos , incendios

, incendios Operaciones contra narcotráfico y apoyo a la seguridad

y apoyo a la Suministro a bases de alta montaña y comunidades aisladas

“Lo mejor es su margen de error”, explica un veterano de mantenimiento. “Tolera polvo, calor, lluvia y uso intensivo sin perder la línea”.

Costos, repuestos y el factor geopolítico

Desde 2014 y especialmente tras 2022, las sanciones y las restricciones comerciales complicaron el acceso a repuestos y soporte directo de fábrica. Eso impactó flotas que dependían de centros de servicio certificados.

Varios operadores afrontaron canibalización de aeronaves, retrasos en overhaul y necesidad de proveedores alternativos. Programas CAATSA de Estados Unidos añadieron presión a contratos nuevos y servicios de posventa.

Algunos países buscaron talleres locales o asociaciones con terceros para componentes y aviónica. Otros aceleraron planes de sustitución por modelos occidentales, asumiendo mayores costos y tiempos de transición más largos.

Modernizaciones y caminos de transición

Para mantenerlos vigentes, varias fuerzas han incorporado aviónica compatible con normas CNS/ATM, radios seguras, GPS y equipos de visión nocturna. Donde es posible, se integran kits de autoprotección y sistemas de misión más modernos.

Sin embargo, la estandarización es un desafío: lotes de distinta versión, documentación dispar y cadenas de suministro con cuellos de botella elevan los riesgos. Como señaló un planificador de flota, “modernizar sí, pero con una ruta de salida”.

Entre las opciones de reemplazo se mencionan helicópteros occidentales medianos, desde plataformas bimotor orientadas a SAR y transporte, hasta modelos con mayor autonomía para patrullaje y operaciones en altura. La decisión suele equilibrar precio de adquisición, ciclo de vida y disponibilidad de soporte local.

Lo que significan para la seguridad y la ayuda humanitaria

Más allá del origen, el helicóptero que llega, levanta y vuelve a despegar salva vidas. En incendios forestales, inundaciones o deslizamientos, la cabina amplia y la potencia en caliente y alto marcan diferencias.

En tareas de seguridad, su capacidad para infiltrar y extraer equipos en minutos cambia el mapa operacional. Y en países con geografía extrema, sustituirlo no es solo un asunto de marca, sino de asegurar horas de vuelo útiles al menor costo posible.

“En la emergencia, lo que cuenta es que esté listo y llegue a tiempo”, dicen los operadores. Esa frase resume por qué, pese a tensiones geopolíticas y a la presión de los repuestos, tantas fuerzas latinoamericanas siguen confiando —o confiaron durante años— en esta plataforma robusta.

El futuro inmediato dependerá de tres variables: acceso a soporte y piezas, presupuesto para mantener la disponibilidad, y la capacidad de planificar una transición sin vacíos. Mientras tanto, en las pistas de tierra y en bases de montaña, el inconfundible sonido de sus rotores sigue marcando el ritmo de la vida diaria.