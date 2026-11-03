Estados Unidos castigó a Perú con aranceles por dejar que China construyera el mayor puerto de Sudamérica y Perú no dio marcha atrás

El pulso geopolítico en el Pacífico se intensificó cuando Washington activó aranceles contra Perú, un castigo que buscó frenar la influencia china en un proyecto portuario llamado a reordenar las rutas del comercio regional. Lima, sin embargo, mantuvo el rumbo, enviando una señal de autonomía poco común en la diplomacia económica de la región.

“Preferimos pagar un costo hoy antes que hipotecar nuestra estrategia de largo plazo”, dijo un funcionario peruano bajo reserva. La frase capturó el ánimo de un gobierno decidido a no desacelerar un puerto pensado para conectar el interior sudamericano con los mercados asiáticos sin escalas intermedias.

Chancay y el tablero del Pacífico

El puerto de Chancay, a unos kilómetros de Lima, se levanta como el mayor proyecto de su tipo en Sudamérica, con inversión significativa de un operador chino y socios locales. Su diseño apunta a barcos neopanamax, terminales de contenerización avanzada y un corredor logístico que reduzca tiempos hacia Asia.

Para Estados Unidos, el movimiento altera equilibrios en un litoral donde la interoperabilidad comercial ha sido clave para su influencia. Para Perú, es un salto productivo que promete cadena de valor más sofisticada y empleos de calidad.

La jugada arancelaria de Washington

La respuesta estadounidense llegó con aranceles selectivos a partidas de exportación sensibles, elevando costos a sectores con alta exposición. El mensaje fue claro: contener la expansión china en puertas de entrada estratégicas del Pacífico.

“Se trata de seguridad económica, no de proteccionismo”, defendió un analista comercial en Lima al describir la lógica de la medida. Sin embargo, el impacto sobre precios y sobre márgenes de exportadores peruanos fue inmediato y tangible.

Lima no cede y acelera la obra

Lejos de frenar, el Ejecutivo peruano multiplicó gestiones para asegurar cronogramas, servidumbres y conectividad terrestre hacia el nuevo hub. La prioridad fue blindar obras críticas —dragado, rompeolas y accesos— y sostener la confianza de los inversionistas.

“Si paramos ahora, perdemos una década”, señaló un técnico del sector logístico. Con esa visión, la administración buscó nuevos seguros financieros y pactó facilidades aduaneras para la fase de arranque.

¿Golpe o catalizador?

En el corto plazo, los aranceles restan competitividad a nichos clave y tensan la tesorería de firmas medianas que viven del flujo al mercado estadounidense. En el mediano plazo, la presión podría acelerar diversificación hacia destinos asiáticos y intraregionales.

Para el comercio global, el mensaje es ambivalente: una señal de fragmentación pero también un llamado a mejorar productividad y reducir costos de logística. En esa brecha, Chancay aspira a capturar volúmenes crecientes de trasbordo y origen.

Lo que dicen los números y los muelles

Operadores portuarios prevén ahorros relevantes en tiempos de tránsito, menor congestión y tarifas más predecibles. “Un día menos en mar vale oro en hoja de cálculo”, comentó un ejecutivo portuario sobre la ecuación de costos.

El valor no está solo en la dársena, sino en el ecosistema: depósitos, zonas logísticas, parques industriales y servicios de valor agregado. Ese andamiaje puede empujar exportaciones no tradicionales y anclar cadenas tecnológicas.

Riesgos en el horizonte

Nadie ignora la posibilidad de represalias, investigaciones antidumping o nuevas rondas de aranceles. Tampoco los riesgos de sobrecapacidad, desalineaciones regulatorias o cuellos de botella en acceso urbano.

El desafío es gobernanza: reglas claras, transparencia en contratos y supervisión técnica independiente. Sin esa arquitectura, cualquier ventaja de infraestructura podría licuarse en ineficiencias.

¿Qué vigilar ahora?

Cronograma de hitos de obra y puesta en marcha

y puesta en Evolución de medidas arancelarias y rutas de desvío

y rutas de Integración con cadenas logísticas regionales y digitalización

Diplomacia económica en modo realista

La posición peruana no fue un portazo, fue un pivote: diálogo técnico, canales abiertos y defensa de intereses nacionales. En paralelo, se activó una agenda de diversificación comercial, seguros de riesgo y financiamiento de comercio.

Para Washington, la señal es que la región busca infraestructura de gran escala y acceso a mercados, con o sin bendiciones. Para Lima, la tarea es convertir el puerto en plataforma de productividad, no en una simple terminal.

Un nuevo mapa de rutas

Con el muelle más ambicioso de Sudamérica en el radar, el Pacífico se vuelve más competitivo y menos predecible. Los flujos se redibujan, las alianzas se redefinen y la logística entra en otra fase.

El castigo arancelario puede doler hoy, pero la apuesta de fondo busca décadas de eficiencia y anclaje industrial. Entre riesgos y oportunidades, Perú eligió jugar a la escala, donde el tiempo y los barcos terminan dictando la economía real.