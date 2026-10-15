Uruguay es el país más pequeño del mundo con una base militar propia en la Antártida y sus soldados pasan allí todo el invierno

Uruguay, pequeño en mapa pero audaz en vocación polar, sostiene una presencia tenaz en la Antártida. Desde hace décadas, su apuesta combina ciencia y logística de defensa con un objetivo claro: aprender del hielo, cuidar el entorno y formar capacidades en un teatro extremo. “En la isla, todo se vuelve esencial”, dice un veterano invernante, “y cada decisión pesa”.

Un país chico, una apuesta enorme

Con población reducida y territorio modesto, la nación rioplatense sostiene una base que opera todo el año. La ambición es tranquila pero firme: presencia permanente, formación técnica y cooperación internacional. “Aquí el reloj es el viento”, resume un técnico, “y la paciencia, nuestro combustible”.

Base Artigas: ciencia con pulso militar

La Base Científica Antártica Artigas, en la isla Rey Jorge, equilibra laboratorios austero-modernos con apoyo logístico de uniformados. Las Fuerzas Armadas brindan transporte, mantenimiento e infraestructura vital, mientras los científicos miden, catalogan y publican. Por el Tratado Antártico, la actividad militar es de apoyo y uso pacífico, pero la disciplina y la experiencia de campaña hacen diferencia cuando el clima rompe planes. “No venimos a pelear, venimos a medir”, repite un jefe de base ante cada temporal.

El invierno completo: rutina y resistencia

Entre mayo y septiembre, la dotación inverna con luz escasa y frío que cala. La solidaridad es regla: nadie queda solo en una guardia, nadie cocina sin que otro lave. La vida se ordena por turnos, protocolos y chequeos diarios. Un día típico reparte tareas técnicas, rondas de seguridad y mantenimiento de sistemas críticos.

Reparación de equipos y control de energía .

y control de . Observaciones meteorológicas y toma de muestras .

y toma de . Gestión de residuos y monitoreo ambiental.

Al caer la tarde, un mate caliente pasa de mano en mano. “La conversación es calefacción”, bromea alguien, y las risas empujan el silencio blanco hacia la puerta.

Tratado Antártico: reglas claras en el fin del mundo

En esta región, la bandera se subordina a la cooperación. El Tratado Antártico exige paz, ciencia abierta y protección ambiental. La presencia uruguaya se alinea con ese marco, compartiendo datos, coordinando vuelos y recibiendo ayuda cuando el hielo dicta prioridades. La credencial no es el armamento, sino la capacidad de sostener campañas limpias, útiles y resilientes. “La Antártida te enseña a ceder”, confiesa una ingeniera, “porque si te emperrás, perdés”.

Tecnología, clima y sostenibilidad

La base combina diésel con renovables en un rompecabezas técnico que se ajusta cada día. Paneles solares, eólicos intermitentes y termodinámica terca hacen que cada watt sea preciado. Los sensores vigilan estaciones meteorológicas, redes de datos y reservas de agua dulce. En basura y efluentes, el estándar es estricto: compactar, clasificar y retornar. Donde otros ven nieve, los equipos ven variables: presión, albedo, microfauna y trazas de contaminantes que cuentan historias largas del mundo. “Medimos para el planeta”, dice un biólogo, “pero empezamos por la isla”.

Gente de hielo: liderazgo y ánimo

La dotación mezcla soldados, técnicos y científicos en un ecosistema humano frágil y fuerte. El liderazgo es horizontal por necesidad: escuchar, repartir cargas y anticipar riesgos. Los talleres de primeros auxilios, manejo de riesgo psicológico y simulacros periódicos mantienen alerta la mente. Una guitarra y una radio sostienen lo invisible: pertenencia y ritmo. Cuando el viento golpea a 100 nudos, el grupo se hace muro. Cuando el sol regresa más alto, se permiten soñar con el balneario y la familia.

Valor estratégico sin estridencias

Uruguay capitaliza su presencia en credibilidad científica, entrenamiento extremo y redes de cooperación. La experiencia en hielo se traduce a gestión de riesgo, logística compleja y cultura de seguridad que vuelve a casa en forma de mejores protocolos. No hay músculo grandilocuente, hay constancia discreta. La geopolítica aquí se juega con datos, acuerdos y vecindad operativa. “En el mapa somos chicos”, dice una voz al cerrar la bitácora, “pero en el hielo somos serios”.

Entre pingüinos curiosos y mareas impredecibles, la apuesta uruguaya se mantiene sobria y firme. En cada invierno cerrado, un grupo de profesionales sostiene luz, calor y ciencia en una esquina remota del planeta. Y cuando el verano abre la puerta, la base respira hondo, recibe nuevos equipos y vuelve a decir: aquí seguimos, con paciencia y norte.