Uruguay es el país más pequeño del mundo con una base militar propia en la Antártida y sus soldados pasan allí todo el invierno

15 de octubre de 2026

Uruguay, pequeño en mapa pero audaz en vocación polar, sostiene una presencia tenaz en la Antártida. Desde hace décadas, su apuesta combina ciencia y logística de defensa con un objetivo claro: aprender del hielo, cuidar el entorno y formar capacidades en un teatro extremo. “En la isla, todo se vuelve esencial”, dice un veterano invernante, “y cada decisión pesa”.

Un país chico, una apuesta enorme

Con población reducida y territorio modesto, la nación rioplatense sostiene una base que opera todo el año. La ambición es tranquila pero firme: presencia permanente, formación técnica y cooperación internacional. “Aquí el reloj es el viento”, resume un técnico, “y la paciencia, nuestro combustible”.

Base Artigas: ciencia con pulso militar

La Base Científica Antártica Artigas, en la isla Rey Jorge, equilibra laboratorios austero-modernos con apoyo logístico de uniformados. Las Fuerzas Armadas brindan transporte, mantenimiento e infraestructura vital, mientras los científicos miden, catalogan y publican. Por el Tratado Antártico, la actividad militar es de apoyo y uso pacífico, pero la disciplina y la experiencia de campaña hacen diferencia cuando el clima rompe planes. “No venimos a pelear, venimos a medir”, repite un jefe de base ante cada temporal.

El invierno completo: rutina y resistencia

Entre mayo y septiembre, la dotación inverna con luz escasa y frío que cala. La solidaridad es regla: nadie queda solo en una guardia, nadie cocina sin que otro lave. La vida se ordena por turnos, protocolos y chequeos diarios. Un día típico reparte tareas técnicas, rondas de seguridad y mantenimiento de sistemas críticos.

  • Reparación de equipos y control de energía.

  • Observaciones meteorológicas y toma de muestras.

  • Gestión de residuos y monitoreo ambiental.

Al caer la tarde, un mate caliente pasa de mano en mano. “La conversación es calefacción”, bromea alguien, y las risas empujan el silencio blanco hacia la puerta.

Tratado Antártico: reglas claras en el fin del mundo

En esta región, la bandera se subordina a la cooperación. El Tratado Antártico exige paz, ciencia abierta y protección ambiental. La presencia uruguaya se alinea con ese marco, compartiendo datos, coordinando vuelos y recibiendo ayuda cuando el hielo dicta prioridades. La credencial no es el armamento, sino la capacidad de sostener campañas limpias, útiles y resilientes. “La Antártida te enseña a ceder”, confiesa una ingeniera, “porque si te emperrás, perdés”.

Tecnología, clima y sostenibilidad

La base combina diésel con renovables en un rompecabezas técnico que se ajusta cada día. Paneles solares, eólicos intermitentes y termodinámica terca hacen que cada watt sea preciado. Los sensores vigilan estaciones meteorológicas, redes de datos y reservas de agua dulce. En basura y efluentes, el estándar es estricto: compactar, clasificar y retornar. Donde otros ven nieve, los equipos ven variables: presión, albedo, microfauna y trazas de contaminantes que cuentan historias largas del mundo. “Medimos para el planeta”, dice un biólogo, “pero empezamos por la isla”.

Gente de hielo: liderazgo y ánimo

La dotación mezcla soldados, técnicos y científicos en un ecosistema humano frágil y fuerte. El liderazgo es horizontal por necesidad: escuchar, repartir cargas y anticipar riesgos. Los talleres de primeros auxilios, manejo de riesgo psicológico y simulacros periódicos mantienen alerta la mente. Una guitarra y una radio sostienen lo invisible: pertenencia y ritmo. Cuando el viento golpea a 100 nudos, el grupo se hace muro. Cuando el sol regresa más alto, se permiten soñar con el balneario y la familia.

Valor estratégico sin estridencias

Uruguay capitaliza su presencia en credibilidad científica, entrenamiento extremo y redes de cooperación. La experiencia en hielo se traduce a gestión de riesgo, logística compleja y cultura de seguridad que vuelve a casa en forma de mejores protocolos. No hay músculo grandilocuente, hay constancia discreta. La geopolítica aquí se juega con datos, acuerdos y vecindad operativa. “En el mapa somos chicos”, dice una voz al cerrar la bitácora, “pero en el hielo somos serios”.

Entre pingüinos curiosos y mareas impredecibles, la apuesta uruguaya se mantiene sobria y firme. En cada invierno cerrado, un grupo de profesionales sostiene luz, calor y ciencia en una esquina remota del planeta. Y cuando el verano abre la puerta, la base respira hondo, recibe nuevos equipos y vuelve a decir: aquí seguimos, con paciencia y norte.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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