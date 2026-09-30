Localizan con vida a los tres hermanos desaparecidos hace 11 días en San Pedro Sula

Una noticia que brinda consuelo a la comunidad sampedrana se registró este martes, al confirmarse el hallazgo con vida de los tres hermanos que estaban desaparecidos desde el 19 de septiembre pasado en San Pedro Sula.

Los tres menores, identificados como Heidy Gabriela Castro (13), Lizy Daniela Castro (11) y Delmar Eduardo Castro (8), fueron localizados en una zona de matorrales junto a las orillas del río, en el tramo que conduce hacia Armenta. La madre de los niños, María del Tránsito Castro, recibió la alerta de un menor vecino que avistó a sus hijos en el afluente, desplazándose de inmediato al lugar junto a conocidas de la zona para lograr ponerlos a salvo.

Una vez recuperados los menores, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se presentaron en el domicilio familiar para recabar las declaraciones correspondientes y efectuar las indagaciones pertinentes que permitan reconstruir lo ocurrido durante los once días que los hermanos estuvieron ocultos entre terrenos de densa vegetación.