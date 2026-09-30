EE. UU. investiga a Andrés López Beltrán, hijo de AMLO, por presunto crimen organizado y contrabando de combustible

Una revelación periodística del diario The New York Times ha colocado en el centro del escrutinio internacional a Andrés López Beltrán, conocido como “Andy”, hijo del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien podría estar siendo investigado por dos agencias de inteligencia y la fiscalía de Estados Unidos.

Según las informaciones difundidas, las autoridades federales estadounidenses investigan a López Beltrán por su presunta relación con redes del crimen organizado y por intermediar en esquemas de contrabando de combustible, conocido popularmente como “huachicol fiscal”. La investigación apunta a reunir pruebas suficientes para la formulación de eventuales cargos ante tribunales federales de ese país.

Las agencias estadounidenses evalúan la solidez de los expedientes para decidir si proceden con cargos formales. La noticia provoca un notable impacto político tanto en Ciudad de México como en Washington, reavivando el debate sobre hasta qué punto las investigaciones trasnacionales pueden dirigirse al entorno familiar y político del exmandatario mexicano.