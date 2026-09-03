Lo daban por chatarra desde los años 90 y este crucero nuclear de 28 mil toneladas vuelve al mar con el mayor arsenal jamás embarcado

Durante décadas, el coloso que muchos daban por perdido se oxidaba en silencio. Hoy, ese casco de acero vuelve a cortar el agua con un brillo nuevo y un arsenal que impone respeto. No es solo un regreso; es una declaración de intenciones en alta mar.

Una reliquia que nunca murió

En los años 90, la crisis dejó a más de un crucero de propulsión nuclear amarrado y sin futuro. Este gigante de casi 28 mil toneladas fue uno de ellos, etiquetado como “demasiado caro, demasiado complejo, demasiado tarde”. Pero el tiempo no fue su enemigo, sino su aliado.

Mientras otros proyectos se esfumaban, su casco aguantó y su potencial permaneció latente. “Nunca estuvo muerto; solo esperaba una misión del siglo XXI”, comenta un ingeniero veterano, con una mezcla de orgullo y prudencia.

Una modernización de arriba a abajo

El proceso no fue un simple re-acondicionamiento, sino una reinvención. Astilleros y oficinas de diseño cambiaron cableado, sensores, electrónica y software. Todo lo que no cumplía estándares contemporáneos fue retirado y sustituido.

La planta de propulsión nuclear recibió un repaso integral, optimizando la seguridad y la eficiencia a largo plazo. “Lo llevamos de los diagramas en papel a la realidad digital”, dicen fuentes del astillero, subrayando la magnitud del salto tecnológico.

Un arsenal para dominar

El corazón del renacido coloso es su batería de misiles. Bajo cubierta, módulos de lanzamiento vertical multiplican su capacidad de golpeo en tierra, mar y aire. “Es el mayor arsenal jamás embarcado en un buque de superficie”, repite la prensa especializada con una mezcla de asombro y cautela.

Entre sus cartas, destacan misiles hipersónicos Zircón, de alcance impredecible y velocidad abrasadora. Se suman los versátiles Kalibr y los robustos Oniks, creando un abanico de opciones de ataque multidominio. Para protegerse, integra defensas en capas con sistemas de medio y corto alcance, desde escudos de área hasta burbujas de punto duro tipo Pantsir-M.

La arquitectura de combate se apoya en radares multifunción y sonares de largo alcance. La fusión de datos crea un cuadro táctico más nítido, acelerando la cadena de mando y reduciendo el tiempo entre detección y disparo.

Potencia, alcance y presencia

El secreto de su resistencia operativa sigue siendo la propulsión nuclear. Con dos reactores a bordo, su autonomía es virtualmente ilimitada. Puede patrullar océanos remotos con una constancia que pocos buques pueden igualar.

La velocidad máxima ronda los 30 nudos, suficiente para reposicionarse con rapidez. Y su tamaño permite sostener operaciones prolongadas con abundante munición, helicópteros y equipos para misiones especiales.

Números que impresionan

Desplazamiento a plena carga: cerca de 28.000 toneladas, puro músculo naval

Celdas de lanzamiento vertical: varias decenas, con margen para módulos mixtos

Velocidad: alrededor de 30 nudos, con empuje sostenido por reactores modernizados

Tripulación: en torno a 700 marinos, con nuevos espacios y ergonomía

Autonomía: meses en el mar, limitada más por víveres que por combustible

Impacto estratégico en el tablero global

Un buque así no es solo un arma; es un mensaje. Su presencia complica el cálculo de adversarios en rutas clave como el Ártico, el Atlántico Norte o el Pacífico. “Genera una zona de negación que hay que respetar”, apunta un analista marítimo, recordando que la disuasión es también un efecto psicológico.

Con su combinación de sensores y misiles, es un multiplicador de fuerza para escoltas y submarinos. Domina la capa de superficie, amenaza objetivos en profundidad y protege a la flota con un paraguas antiaéreo sólido.

Entre el mito y la vulnerabilidad

Tener más misiles no significa ser invulnerable. La guerra naval moderna castiga a quien se muestre grande y predecible. Drones, enjambres, submarinos silenciosos y municiones de merodeo exigen disciplina, escoltas capaces y una defensa en capas bien calibrada.

También hay un debate de costes. Mantener y actualizar un casco así es caro, y cada salida al mar implica una logística compleja y delicada. “Es una joya de corona, no un caballo de batalla para usar sin criterio”, resume otro experto, advirtiendo contra el exceso de confianza.

El símbolo y el laboratorio

Más allá del ruido mediático, el retorno de este coloso funciona como símbolo y como banco de pruebas. Sirve para madurar doctrinas, integrar armas hipersónicas y afinar redes de combate distribuidas. También para recordar que la superficie aún cuenta, si va de la mano de inteligencia, sigilo y resiliencia.

“Volvemos al mar con algo más que acero”, dice una voz del programa con una sonrisa contenida. “Volvemos con una manera de pelear que mira a la próxima década.” Y, esta vez, nadie se atreve a llamarlo chatarra.