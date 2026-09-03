Estados Unidos apoya las reformas energéticas en Honduras, abriendo puertas a capital, tecnología y empleo

La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa expresó su respaldo a la reciente aprobación de las reformas del sector energético en Honduras, al estimar que dichas medidas podrían encaminar al país hacia un sistema eléctrico más estable y con condiciones más favorables para la inversión.

Mediante sus redes sociales, la representación diplomática estadounidense subrayó que las reformas tendrían el potencial de fortalecer el sector energético y de aportar beneficios a la población hondureña.

“Las reformas modernas del sector energético abren la puerta para que las empresas estadounidenses aporten capital y tecnología, generando empleos y haciendo de nuestro hemisferio un lugar más próspero”, cita en sus redes sociales.