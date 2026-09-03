Estados Unidos apoya las reformas energéticas en Honduras, abriendo puertas a capital, tecnología y empleo

3 de septiembre de 2026

La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa expresó su respaldo a la reciente aprobación de las reformas del sector energético en Honduras, al estimar que dichas medidas podrían encaminar al país hacia un sistema eléctrico más estable y con condiciones más favorables para la inversión.

Mediante sus redes sociales, la representación diplomática estadounidense subrayó que las reformas tendrían el potencial de fortalecer el sector energético y de aportar beneficios a la población hondureña.

“Las reformas modernas del sector energético abren la puerta para que las empresas estadounidenses aporten capital y tecnología, generando empleos y haciendo de nuestro hemisferio un lugar más próspero”, cita en sus redes sociales.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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