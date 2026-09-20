Lluvias reavivan las represas de Tegucigalpa y dan un respiro a la capital

20 de septiembre de 2026

Después de varias semanas de profunda preocupación por las escasas reservas de agua, las lluvias intensas ocurridas en las últimas horas sobre el Distrito Central y zonas cercanas han empezado a generar efectos positivos en los niveles de las principales represas que suministran agua a la capital.

Durante un recorrido por la zona de la represa Los Laureles, se observó un notable aumento del caudal procedente del río Guacerique y de las cuencas situadas en zonas altas como Lepaterique y Yerba Buena, las cuales continuaron recibiendo precipitaciones constantes durante la noche y la madrugada.

Según reportes preliminares, las lluvias dejaron acumulaciones entre 100 y 122 milímetros de agua en promedio, con valores de 40 a 80 milímetros en algunas zonas. Esta significativa captación ha permitido que el conducto de alivio de la presa Los Laureles empiece a presentar caudales considerables.

Los especialistas señalan que, si bien este incremento representa una excelente noticia y alivia a la población de la capital, serían necesarios al menos cinco días consecutivos de precipitaciones semejantes para lograr la recuperación total de los niveles de almacenamiento en Los Laureles y La Concepción.

El personal de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) continúa desplegado para vigilar y seguir de cerca el comportamiento de las caudales. Mientras tanto, los habitantes de la capital expresan su júbilo y expectativa de que las lluvias se mantengan en los próximos días para asegurar el suministro del agua vital en los distintos barrios y colonias.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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