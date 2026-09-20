Lluvias reavivan las represas de Tegucigalpa y dan un respiro a la capital

Después de varias semanas de profunda preocupación por las escasas reservas de agua, las lluvias intensas ocurridas en las últimas horas sobre el Distrito Central y zonas cercanas han empezado a generar efectos positivos en los niveles de las principales represas que suministran agua a la capital.

Durante un recorrido por la zona de la represa Los Laureles, se observó un notable aumento del caudal procedente del río Guacerique y de las cuencas situadas en zonas altas como Lepaterique y Yerba Buena, las cuales continuaron recibiendo precipitaciones constantes durante la noche y la madrugada.

Según reportes preliminares, las lluvias dejaron acumulaciones entre 100 y 122 milímetros de agua en promedio, con valores de 40 a 80 milímetros en algunas zonas. Esta significativa captación ha permitido que el conducto de alivio de la presa Los Laureles empiece a presentar caudales considerables.

Los especialistas señalan que, si bien este incremento representa una excelente noticia y alivia a la población de la capital, serían necesarios al menos cinco días consecutivos de precipitaciones semejantes para lograr la recuperación total de los niveles de almacenamiento en Los Laureles y La Concepción.

El personal de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) continúa desplegado para vigilar y seguir de cerca el comportamiento de las caudales. Mientras tanto, los habitantes de la capital expresan su júbilo y expectativa de que las lluvias se mantengan en los próximos días para asegurar el suministro del agua vital en los distintos barrios y colonias.