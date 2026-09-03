Llegó primero, amenazó a la esposa y, sentado, esperó al tecladista de Camilo Séptimo para matarlo

Esta es la secuencia detallada de los hechos que componen el multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, de acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) difundidas por el periodista Antonio Nieto a través de su perfil en X.

La agresión dejó cuatro fallecidos: el tecladista y líder de la agrupación Camilo Séptimo, Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, de 38 años; su esposa Ana Paola, de 35, y con cuatro meses de embarazo; su hija de tres años, y una mujer de 21 años que trabajaba como empleada doméstica.

Conforme a la FGJEM, los hechos se desarrollaron entre las 17:30 y las 19:40 horas del 1 de septiembre, dentro de un penthouse ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en la colonia Bosques Esmeralda, perteneciente a la Zona Esmeralda del municipio de Atizapán de Zaragoza.

Diego Sebastián “N”, señalado por la fiscalía como socio comercial de Jonathan Meléndez, ingresó al edificio a las 17:24 horas de aquella jornada, pues Meléndez habría acordado verse con Diego “N”. El músico aún no había llegado, así que fue su esposa, Ana Paola, quien le abrió la puerta.

Una cámara de seguridad ubicada en el ascensor del edificio registró a Diego Sebastián “N” al acercarse al domicilio. En el video se le ve con gorra, lentes oscuros, chaqueta negra y una mochila, mirando hacia arriba mientras aguardaba la apertura de las puertas.

El material fue difundido en primera instancia a través de la red social X por el periodista Carlos Jiménez, quien indicó que Diego Sebastián era socio de Jonathan Meléndez Ochoa y un allegado de su familia.

El multihomicidio de Atizapán habría comenzado cuando Diego Sebastián, presuntamente identificado como socio del teclista, penetró al departamento familiar y sometió a la esposa embarazada y a la hija menor del músico. Ambas fueron esposadas y recibieron disparos en la cabeza con arma de fuego, según el informe de la fiscalía. Se señala que el presunto agresor habría utilizado un silenciador durante la acción violenta.