Llegan a Honduras 26 hondureños retornados desde Estados Unidos en vuelo que aterrizó en SPS

29 de agosto de 2026

Un vuelo procedente de Estados Unidos llegó a San Pedro Sula con 26 hondureños que regresaron al país, y fueron recibidos luego de salir del territorio estadounidense. Las autoridades brindaron atención a sus compatriotas a su llegada.

En la misma aeronave viajaron además 50 ciudadanos mexicanos que regresaron, quienes fueron trasladados junto con los hondureños en este mismo vuelo. Las autoridades correspondientes continúan aplicando los protocolos de recepción y apoyo para las personas retornadas.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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