Llegan a Honduras 26 hondureños retornados desde Estados Unidos en vuelo que aterrizó en SPS

Un vuelo procedente de Estados Unidos llegó a San Pedro Sula con 26 hondureños que regresaron al país, y fueron recibidos luego de salir del territorio estadounidense. Las autoridades brindaron atención a sus compatriotas a su llegada.

En la misma aeronave viajaron además 50 ciudadanos mexicanos que regresaron, quienes fueron trasladados junto con los hondureños en este mismo vuelo. Las autoridades correspondientes continúan aplicando los protocolos de recepción y apoyo para las personas retornadas.