EE.UU. desactiva tres drones de traficantes en la frontera con Tamaulipas

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó este sábado que la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur del Comando Norte de Estados Unidos detectó e inhabilitó tres drones de características comerciales en territorio estadounidense durante la noche del 25 al 26 de agosto. Los aparatos pertenecían a traficantes de personas, que los empleaban para vigilar los movimientos de las autoridades en la zona fronteriza de Tamaulipas.

Las autoridades mexicanas precisaron que la notificación llegó a través de la Comandancia de la 8.ª Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas. Ese canal de comunicación forma parte del esquema de operaciones concurrentes —también llamadas “espejo”— que ambos países ejecutan de forma simultánea a lo largo de la frontera común desde el 5 de febrero de 2025.

De acuerdo con los reportes, los tres drones inhabilitados eran de tipo comercial y los utilizaban traficantes de personas para monitorear la posición de las autoridades. Sin embargo, la Sedena no precisó el método de neutralización empleado por las fuerzas estadounidenses en su comunicado oficial del 29 de agosto.