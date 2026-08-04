Llegada de Vozinha desata la locura en Chile: gran recibimiento en el aeropuerto antes de unirse a su nuevo club

El arribo de Vozinha a Chile desató una oleada de júbilo entre la afición de Colo Colo, que llenó el aeropuerto de Santiago para darle la bienvenida al guardameta procedente de Cabo Verde. Después de varios días de dudas y especulaciones sobre su futuro, el futbolista aterrizó en la capital chilena, donde una multitud lo aguardaba luciendo camisetas y portando obsequios.

Vozinha, que brilló en la Copa del Mundo con actuaciones que llamaron la atención a nivel mundial, completó su desplazamiento desde Madrid. Fue recibido por representantes del club en medio de una atmósfera de celebración, mientras los hinchas coreaban su nombre y le pedían autógrafos. Las imágenes del portero bajándose del avión certificaron su llegada y disiparon las conjeturas sobre su traspaso.

En los días previos, la expectativa se intensificó a medida que circulaban informaciones cruzadas y versiones sobre eventuales negociaciones con otros clubes. Entre ellas, se manejó la posibilidad de que Renaissance de Berkane, equipo marroquí, intentara contratar al guardameta; no obstante, esa opción perdió impulso cuando se confirmó el viaje de Vozinha a tierras chilenas.