Ariana Grande se toma un descanso en su carrera al concluir la Eternal Sunshine Tour

Ariana Grande tomará un descanso temporal de la vida pública una vez finalice su gira Eternal Sunshine Tour, cuyo último concierto está programado para el 1 de septiembre en Londres.

La noticia fue confirmada por un representante de la cantante a la revista People, quien explicó que la artista hará una pausa después de varios meses de intensa actividad profesional.

Antes de su pausa, Ariana Grande también estrenará Focker-in-Law, la nueva película de la franquicia Meet the Parents, protagonizada por Ben Stiller y Robert De Niro. El filme llegará a los cines el 25 de noviembre, marcando uno de los proyectos más importantes de la cantante en la pantalla grande.