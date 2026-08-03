Ariana Grande se toma un descanso en su carrera al concluir la Eternal Sunshine Tour

3 de agosto de 2026

Ariana Grande tomará un descanso temporal de la vida pública una vez finalice su gira Eternal Sunshine Tour, cuyo último concierto está programado para el 1 de septiembre en Londres.

La noticia fue confirmada por un representante de la cantante a la revista People, quien explicó que la artista hará una pausa después de varios meses de intensa actividad profesional.

Antes de su pausa, Ariana Grande también estrenará Focker-in-Law, la nueva película de la franquicia Meet the Parents, protagonizada por Ben Stiller y Robert De Niro. El filme llegará a los cines el 25 de noviembre, marcando uno de los proyectos más importantes de la cantante en la pantalla grande.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

Se jubiló a los 44 años con un sueldo común y explica cómo organizó sus cuentas para lograrlo

Se jubiló a los 44 años con un sueldo común y explica cómo organizó sus cuentas para lograrlo