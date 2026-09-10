Liverpool derrota 2-1 al Atlético de Madrid en la jornada 1 de la Champions League

El Liverpool arrancó su andadura en la fase de grupos de la Champions League 2026-27 con un triunfo trabajado por 2-1 frente al Atlético de Madrid en Anfield. El conjunto de Liverpool sufrió un golpe temprano, al verse en desventaja tras el tanto inicial de Marcos Llorente, antes de que Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister voltearan el marcador con dos goles decisivos.

Ante una afición entregada, el Liverpool desplegó un rendimiento notable para hacerse con los tres puntos en su estreno europeo. La victoria no fue sencilla para el conjunto local, que tuvo que superar un revés inicial al encontrarse por detrás en el marcador durante los primeros 17 minutos del encuentro. No obstante, el equipo rojo demostró una admirable capacidad de reacción para darle la vuelta al choque y garantizar un triunfo vital en su estadio.

El golpe inicial impulsó al Liverpool hacia la búsqueda de la igualada

El Atlético mostró un inicio prometedor y dejó asombrado a Anfield al ponerse por delante en el minuto 17. Llorente encontró la portería para otorgarle a los rojiblancos una ventaja temprana en el encuentro.

El Liverpool fue ganando impulso poco a poco a medida que avanzaba la primera mitad y halló el camino de regreso cinco minutos antes del descanso. Szoboszlai igualó para el conjunto de Klopp, al definir con precisión tras una oportuna asistencia de su compañero Ronald Araujo, dejando el marcador 1-1 en el descanso.